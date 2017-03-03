В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Состоялось заседание президиума Союза писателей Абхазии, на котором был обсужден план мероприятий на 2017 год, представленный председателем СП Вахтангом Абхазоу.

Были сформированы комиссии СП и назначены их председатели.

Так, комиссию по работе с молодыми литераторами возглавила Заира Тхайцук. Ей же поручено заведовать Литературным клубом при Союзе писателей.

Комиссию по подстрочному переводу с абхазского на русский язык возглавил Даур Начкебиа.

Под руководством Гунды Саканиа сформирована комиссия по приему в Союз писателей.

На заседании принято решение о разработке сайта СП Абхазии.

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс