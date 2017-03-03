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03.03.2017
Номер: 22
Выпуск: 3483
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ
Состоялось заседание президиума Союза писателей Абхазии, на котором был обсужден план мероприятий на 2017 год, представленный председателем СП Вахтангом Абхазоу.
Были сформированы комиссии СП и назначены их председатели.
Так, комиссию по работе с молодыми литераторами возглавила Заира Тхайцук. Ей же поручено заведовать Литературным клубом при Союзе писателей.
Комиссию по подстрочному переводу с абхазского на русский язык возглавил Даур Начкебиа.
Под руководством Гунды Саканиа сформирована комиссия по приему в Союз писателей.
На заседании принято решение о разработке сайта СП Абхазии.
Номер: 22
Выпуск: 3483
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс