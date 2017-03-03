«СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН» – ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ В АБХАЗИИ

Надо отметить, что в послевоенной Абхазии журналы издавались, но почему-то держались в медиа-пространстве недолго. Красочно изданные журналы затрагивали практически все стороны жизни нашей республики. Как отмечали читатели, в этих изданиях чего-то не хватало.

А журнал «Свадебный сезон» уже бьет рекорд. Он без срывов выпускается несколько лет и полностью отвечает своему названию. Ведь на страницах журнала отражается одно из важных памятных событий в жизни практически каждого человека.

Казалось бы, о свадьбах мы знаем все, но на страницах издания они показаны тонко и оригинально. Многочисленные фотографии, связанные с торжеством, привлекают к журналу еще больше читателей.

Человеку всегда свойственно что-либо сравнивать. Читая «Свадебный сезон», можно о многом поразмыслить, вспомнить. Кому-то на будущее он поможет сделать свой торжественный день создания семьи еще более запоминающимся. Журнал – как друг, гид, помощник, ненавязчиво дает советы, рекомендации семейным парам и тем, кто задумывается о создании семьи. Многочисленные гости издания рассказывают свои истории, вспоминают о важном дне своей жизни. Освещаются в журнале и многочисленные акции и мероприятия.

У «Свадебного сезона» широкая читательская аудитория. Особенно удачные номера, как говорится, «днем с огнем не сыщешь».

Легкий стиль изложенных материалов привлекает читателей своей изюминкой и неповторимостью.

На недавно проведенном конкурсе «Идеальная пара 2016-17 гг.» журнал доказал, что он востребован и необходим.

Главному редактору Наталье Сергеевой и ее команде удается в нашу повседневную жизнь вносить частичку праздника каждым очередным выходом «Свадебного сезона».

Одним словом, журнал имеет многочисленных поклонников, и, прочитав его один раз, хочется встречаться с ним постоянно. На мой взгляд, в жизни между людьми, когда они чувствуют симпатию и доверие, происходит то же самое.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА