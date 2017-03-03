ВОЛШЕБНЫЙ ТАЛИСМАН НОВЕЛЛ МИХАИЛА ЛАКЕРБАЙ

Известный абхазский писатель и драматург Михаил Александрович Лакербай создал немало замечательных произведений. Он писал публицистические статьи, лирические стихотворения, комедии, сценарии кинофильмов и либретто опер. Известны короткометражные фильмы «Цветок жизни» (1933), «Ткварчели» (1934), «Дама в голубом» (1938) и другие, музыкальная комедия «Хаджарат» (1938, музыка В. Куртиди), оперы «Изгнанники» (1939, музыка Д. Шведова), «Мзиа» (1951, музыка А. Баланчивадзе). Однако широкую популярность он приобрел благодаря новеллам. Две его книги, увидевшие свет в издательстве «Советский писатель» в Москве в 1957 и 1961 годах, – «Абхазские новеллы» и «Аламыс», привлекли большое внимание как читателей, так и критиков.

Новеллы писателя удивляют, остаются в душе навсегда, на всю жизнь. Их с удовольствием читают, перечитывают, пересказывают друг другу. К ним обращаются, когда хотят подчеркнуть какие-либо особенности традиций абхазского народа, его самобытность. И что отрадно, цитируют их не только абхазы. Помню, как однажды стала рассказывать одну из новелл русская девушка, приехавшая к своей бабушке летом, с каким вниманием и интересом слушали ее все! И это потому, что поучительные истории новелл близки всем народам. В свое время они были переведены на разные языки народов Советского Союза, а также на многие языки мира. В предисловии к одной из его книг ученый Хухут Бгажба отмечал: «Эти новеллы волнуют своим благородством или, говоря словами самого автора, «аламысом», который, как волшебный талисман, открывает нам внутренний мир человека. Чрезвычайно лаконичные, почти не выходящие за пределы фабулы, они описывают те или другие жизненные происшествия, поступки людей. Поведение человека в ответственные минуты жизни – в бою, в столкновениях с личным врагом, в отношениях с другом, женой, родственником – составляет содержание любой из этих коротеньких историй. При этом характерно, что поведение это рассматривается всегда с точки зрения благородства человеческих проявлений.

Основой новелл Михаила Лакербай стал абхазский фольклор – притчи, сказания, легенды. И сам автор отмечал, что «о душе народа, об аламысе собрал устные рассказы в разные годы».

С течением времени многое из традиций, описанных в новеллах писателя и свидетельствующие о необычайном благородстве представителей абхазского народа, постепенно исчезает. В новелле «Гость» старик Ханашв Цугба, следуя законам абхазского гостеприимства, старинным обычаям, прячет у себя в доме человека от погони. Это был черкес. Впоследствии выяснилось, что тот убил его единственного сына, которого завернутого в бурку, внесли в дом друзья и соседи. Однако старик нашел в себе силы не выдать попросившего у него помощи человека, не нарушить данное ему слово, что в этом доме он будет в безопасности. Несмотря на страшное горе, сжигавшее его сердце, Ханашв тайком, улучив момент, дал ему сумку с едой на два дня и по-отечески напутствовал: «Поспеши домой, дад! Лесом ближе к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит».

Как гость оценил благородство старика, автор показывает в заключительных строках: «Низко-низко склонился перед стариком гость, приложив к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи».

Найдется ли сегодня человек, который спрячет убийцу своего сына, что бы ни предписывали старинные абхазские обычаи? С трудом верится в это. Никто не расстанется со своей женой, потому что она не так встретила гостя («Две двери»), не будет стрелять себе в ногу из-за упрека жены, что он стонет из-за пустяка, от какой-то занозы («Пуля вылечила»), не усыновит убийцу своего сына, признав, что сын сам виноват в своей гибели, тем самым предотвратив кровопролитие («Отец»). Сегодня можно по-разному оценивать тот или иной поступок героев новелл, но не восхищаться их благородством невозможно.

В новеллах Михаила Лакербай показаны и самые высокие, и самые низменные человеческие качества. И думается, что человек, прочитавший эти яркие, замечательные новеллы, однажды проявит благоразумие и благородство во многих непростых жизненных ситуациях, не захочет быть похожим на отрицательных персонажей новелл. Здесь, безусловно, есть чему поучиться.

В сложном и многообразном мире не может быть все идеальным, но хотелось бы сохранить все лучшее, что есть в обычаях и традициях абхазского народа, чтобы понятие «аламыс» существовало не только в книгах и воспоминаниях, а жило внутри каждого из нас, каждого жителя Абхазии, независимо от национальности.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ