ВЫБОРЫ – 2017

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА

БИОГРАФИЯ

Рауль Валериевич Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. Окончил 17-ю сухумскую среднюю школу им. А. М. Чочуа.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В составе первого Афоно-Эшерского батальона, принимал участие в Мартовском наступлении, в Камано-Шромской операции и освобождении горы Ахбюк. Вместе с батальоном дошел до Совмина. Был ранен в марте 1993 г.

В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД РА по специальности «юрист, оперативно-розыскная деятельность».

В 2005 году окончил факультет психологии Московского социально-гуманитарного института, а в 2013 г. с отличием – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кафедра «Национальная безопасность», специальность «государственное и муниципальное управление».

В 1998 году в составе Специального отряда быстрого реагирования принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооружённых формирований в Галском районе. В 2001 году СОБР противодействовал проникновению в центральную Абхазию группам под командованием Э. Квициани и Р. Гелаева.

В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру.

Генерал-майор. Кавалер ордена Леона. Награжден медалью «За отвагу», а также другими государственными наградами и отличиями, в том числе российскими: нагрудным знаком «ГРУ ГШ ВС РФ» и нагрудным знаком «Служба контрразведки ФСБ РФ».

Занимал ряд высоких руководящих постов, включая должность начальника Центра специального назначения РА и министра ВД РА.

В настоящее время – руководитель исполнительного комитета Республиканской общественной организации «Наш Дом – Абхазия» и член Общественной палаты РА.

Супруга – Лолуа-Коврешкина Ирина Ивановна. Отец троих сыновей.

ПОРЯДОК – ОСНОВА РАЗВИТИЯ!

Наша страна переживает не лучшие времена, и наступил момент, когда необходимо принимать решения, от которых зависит ее будущее. Одно из таких решений – избрание людей, которые будут представлять вас в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия, вместе с вами определяя путь, по которому мы будем идти в следующие пять лет.

Но судьбоносный выбор нельзя делать, руководствуясь эмоциями, родственными узами или пустыми обещаниями. Каждый избиратель должен понимать, что человек, за которого он отдает свой голос, имеет четкое представление о способах решения накопившихся проблем, путях дальнейшего развития нашего государства, укрепления его независимости и повышения уровня жизни граждан. Именно эти причины побудили меня по результатам обсуждения в нашей организации принять решение о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Парламента. Уверен, что имеющиеся знания и накопленный опыт профессиональной и общественной деятельности позволят мне достойно нести бремя ответственности перед избирателями в Народном Собрании и будут способствовать повышению эффективности его работы.

Правонарушения самого разного характера и степени серьезности, в том числе и преступления, стали нормой жизни. И если некоторых такое положение дел вполне устраивает, то подавляющее большинство из вас ожидает от государства решительных мер по наведению порядка, обеспечению защиты жизни и здоровья граждан как базовой ценности любого общества, без которой невозможно представить себе его благополучие и развитие.

К сожалению, эта проблема возникла не сегодня. Беззаконие давно и глубоко пустило корни в нашем обществе.

Как человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший делу защиты страны и укрепления правопорядка и не понаслышке знающий обо всех проблемах, существующих в этой сфере, я предлагаю комплекс мер, которые необходимо принимать в законодательной плоскости, создавая правовую базу для слаженной и эффективной работы государственного механизма, а также контролируя исполнение действующих законов.

Современное демократическое государство начинается с Конституции, поэтому и порядок в нем начинается с ее соблюдения. Самое важное здесь – добиться реального разделения властей, чтобы суды и прокуратура были по-настоящему независимы и самостоятельны

* Теперь остановлюсь на работе правоохранительных органов. Здесь существуют три основные проблемы:

1. Несовершенство законодательства. Не секрет, что Закон «О милиции» и многие другие основополагающие акты в этой сфере давно устарели, они не соответствуют реалиям сегодняшнего дня, не учитывают глубину имеющихся проблем. В связи с этим изменение законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных органов, на мой взгляд, будет одной из основных задач Парламента нового созыва.

2. Качество кадров. Любые преобразования в законодательной сфере в конечном итоге воплощаются профессионалами своего дела, именно поэтому проблема дефицита кадров в правоохранительной системе – одна из важнейших. Нам стоит задуматься над тем, что одна из самых крупных статей расходов бюджета – финансирование правоохранительной системы, а штатная численность ее сотрудников составляет значительную часть всех бюджетников. Являюсь сторонником того, что нам нужно идти по пути сокращения штатов, но повышения квалификации тех, кто остается на службе. Мы добьемся куда большего эффекта, если будем платить зарплату нескольких неэффективных милиционеров одному квалифицированному сотруднику, справляющемуся с выполнением поставленных перед ним задач.

3. Структурные преобразования. У нас небольшая страна с ограниченными ресурсами, в том числе и кадровыми. Поэтому считаю, что назрела необходимость в серьезных структурных преобразованиях. В условиях маленькой страны иметь отдельные органы – СГБ, МВД, ГСО, Миграционную службу – бессмысленно. Это приводит к дублированию функций и увеличению расходов бюджета. Так, например, и в МВД, и в СГБ существуют подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Какой в этом смысл? Считаю, что в Парламенте необходимо серьезно изучить возможность объединения правоохранительных органов, сохраняя при этом четкое функциональное разделение внутри объединенного ведомства. Помимо консолидации материально-технических возможностей, это позволит обеспечить качественные изменения в работе. При этом нужно избавиться от несвойственных правоохранительной системе функций, таких как регистрация и технический осмотр автотранспорта, выдача водительских удостоверений и многое другое.

Естественно, я не намерен ограничиваться работой только в сфере правопорядка, хотя, безусловно, это приоритетное направление, потребность изменений в котором со стороны общества ощущается наиболее остро. От успехов в нем напрямую зависят наши будущие достижения во многих других сферах.

* Развитие экономики невозможно представить в условиях беззакония. Только когда мы обеспечим реальную защиту инвесторов на всех уровнях – начиная от милиции и заканчивая справедливым судебным разбирательством, в нашу страну будут вкладывать деньги, а это и рост налоговых поступлений, и новые рабочие места.

Другой аспект экономических проблем – заброшенные и разрушенные объекты санаторно-курортной сферы, промышленности, торговли, пустующие земельные участки и т.д. Нужно отчетливо понимать причины и последствия этой ситуации.

А ведь каждый такой неработающий объект или неиспользующийся земельный участок – это недоплаченные налоги и, следовательно, неотремонтированные дороги, отсутствующие тротуары, низкие зарплаты бюджетников, низкие пенсии и многое другое. Вот за что нужно взяться и исполнительной власти, и Парламенту. Но эту проблему нельзя решать просто силовым методом. Для начала нужно на законодательном уровне признать само ее наличие и стимулировать фактических владельцев к использованию недвижимости или распоряжению ею, предоставив им для этих целей законные механизмы, но в то же время поставить их в жесткие временные рамки и требовать неукоснительного соблюдения взятых на себя обязательств.

* В условиях ограниченности государственных ресурсов, направляемых на социальную защиту граждан, наиболее важным является обеспечение справедливого и адресного распределения социальной помощи. Для начала на законодательном уровне необходимо определить наиболее уязвимые и незащищенные категории граждан и присвоить им соответствующий статус. В настоящее время у нас очень слабая законодательная база в данном направлении. Так, регулирование пенсионного обеспечения в основном осуществляется на основе советского законодательства, а базовый закон о социальной защите вовсе отсутствует. Более того, к стыду наших законодателей до сих пор не урегулирован статус участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Неужели ветераны войны не заслужили право на безвозмездную приватизацию жилья или повышенную пенсию по достижении определенного возраста?

* Одним из неотъемлемых условий становления и развития нашего государства является качественное образование. Каждый вложенный в образование рубль – это долгосрочные инвестиции в будущее страны. Несмотря на то, что сегодня благодаря нашему стратегическому партнеру есть возможность отправлять студентов на обучение в вузы Российской Федерации, к сожалению, не все талантливые молодые люди могут этой возможностью воспользоваться в связи с элементарным отсутствием средств. Считаю необходимым и посильным для нашего государства внедрение механизма государственной поддержки и стимулирования успешно обучающихся студентов, а также студентов из малообеспеченных семей, в том числе посредством выплаты им регулярных государственных стипендий. Помимо этого, нужно изыскивать возможности для направления студентов на обучение в страны с иными системами образования.

* Одним из следствий слабой молодежной политики является проблема заболевания наркоманией. Сегодня реальный масштаб этой беды никак не отражен в рамках государственной политики, что абсолютно недопустимо. Сегодня созданы определенные условия для снятия наркозависимости, но полностью отсутствует такая важная составляющая, как реабилитация больных. Данное обстоятельство сводит на нет практически все усилия по борьбе с данным заболеванием. Считаю важнейшей задачей создание государственного реабилитационного центра для наркозависимых. Безусловно, важной задачей является также борьба с распространением наркотиков, и Парламент должен уделить особое внимание контролю за деятельностью уполномоченных органов в этом направлении.

* Уже сейчас на государственном уровне мы должны думать о том, как обеспечить реальное равноправие всех граждан независимо от национальности, предоставив им одинаковые возможности в реализации своих экономических, социальных и политических прав.

На закономерный вопрос о поиске источников финансирования перечисленных выше инициатив предлагаю начать изыскивать свободные средства за счет оптимизации государственного аппарата и бюджетной сферы в целом. Для этого существует множество очевидных возможностей. Например, давно назрела необходимость объединения Аппарата Кабинета Министров и Администрации Президента и создания на их основе единого аппарата исполнительной власти.

* Нужно ли было создавать казначейство – очень крупную новую организацию? Конечно, сама по себе идея правильная, но ее реализация привела к тому, что в финансировании бюджетной сферы ничего не поменялось в лучшую сторону, а вместо этого появились дополнительные бюрократические процедуры. Существовала ли реальная потребность в Конституционном суде как отдельной структуре со своим аппаратом и значительными издержками на его содержание, если Верховный суд вполне мог и должен был по ранее действовавшей редакции Конституции осуществлять конституционное судопроизводство?

* Нам необходимо формирование компактного и эффективного аппарата государственной власти. Нужен действенный парламентский контроль за расходами чиновников, в том числе за покупкой для их нужд шикарных автомобилей, цена на которые несопоставима с уровнем социально-экономического развития страны, или, например, дополнительными привилегиями в виде государственных регистрационных номеров.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что все обозначенные проблемы могут быть решены, а поставленные цели – достигнуты. Наша страна должна не просто состояться, она должна развиваться и двигаться вперед, обеспечивая высокий уровень жизни своих граждан, защищая их и проявляя о них реальную заботу. И основу будущих свершений мы обязаны заложить уже сейчас, сделав единственно правильный выбор, – выбор в пользу совести, порядка и процветания Абхазии!

(Программа печатается в сокращении)

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: (Программа печатается в сокращении)