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В Италии открылся клуб «ЮНЕСКО – Абхазия»

Недавно в культурной жизни Абхазии за пределами нашей страны произошло еще одно важное и приятное событие. На днях в Италии был зарегистрирован первый за рубежом клуб «ЮНЕСКО – Абхазия». И президентом организации стала абхазка – сотрудник Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, архитектор-реставратор Инара Тания. О ней мы расскажем чуть позже, а пока о том, насколько это событие важно для Абхазии.

Одним из авторов этого проекта является заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания. Он рассказал мне, что клуб был создан в помощь Министерству культуры Абхазии, который на сегодняшний день активно ведет работу по сохранению историко-культурного наследия нашей республики. Ведь в Абхазии огромное количество исторических памятников, являющихся не только ее культурным наследием, но и всего мира. А это, как известно, древние храмы, останки первобытного человека, дольмены и многое другое. Часть из них нуждается в реставрации, и мы не имеем права их утерять. Эти памятники должны быть внесены на международном уровне в реестр объектов культурного наследия. Именно поэтому абхазские дипломаты заявляли давно на многих международных площадках о своем желании сотрудничать с ЮНЕСКО, но вопрос так и оставался нерешенным, поскольку Абхазия не является членом ООН.

– Но мы нашли другой вариант для того, чтобы сотрудничать с ЮНЕСКО, – сказал в беседе со мной замминистра иностранных дел Абхазии. – Существует такая юридическая форма в виде ассоциации – клуб, который продвигает те же идеи, что и сама организация ЮНЕСКО. Поэтому мы и зарегистрировали клуб.

В ответ на вопрос: «Почему клуб был зарегистрирован в Италии, ведь штаб-квартира находится в столице Франции – Париже?» Кан Тания рассказал, что в этом вопросе абхазские дипломаты пошли по пути Ассоциации «Европа – Абхазия» и Абхазского института культуры имени Дмитрия Гулиа, нашли людей, заинтересованных в том, чтобы ознакомить европейцев с абхазской культурой и историей посредством памятников культуры Абхазии. В Италии также находится посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани, который проделал большую работу для открытия этого клуба. «Клуб «ЮНЕСКО – Абхазия» – это еще один из способов продвижения Абхазии и ее позитивного образа за рубежом.

Замминистра внешнеполитического ведомства Абхазии поделился со мной, что в рамках работы клуба будут проводиться конференции, круглые столы, презентации на тему культурного наследия Абхазии. Участниками этих мероприятий станут не только абхазские и итальянские эксперты (архитекторы, археологи, реставраторы, историки), но и эксперты из других европейских стран. И работа этих конференций и круглых столов будет направлена не только на активные дискуссии, но и на дальнейшее сотрудничество. Зарубежных ученых планируется приглашать и в нашу республику.

– Работа будет проходить совместно с Министерством культуры Абхазии, и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы сохранить наше культурное наследие, использовать все имеющиеся человеческие ресурсы для восстановления и реставрации хотя бы нескольких объектов культурного наследия, – сказал Тания. (Сегодня в Абхазии более 1500 памятников культуры, подлежащих охране. – Ред.)

По уставу клуба встречи его участников будут проводиться раз в год. На них будут обсуждаться результаты работы, намечаться планы на будущее, а также обсуждаться различные технические вопросы. Первый съезд пройдет в Италии, потому что клуб зарегистрирован именно в этой республике, но один из съездов пройдет и в Абхазии.

Кан Тания рассказал мне и о планах на этот год:

– Есть идея провести в Италии (в Риме или в столице региона Апулия – Бари) день, посвященный Абхазии. На проведение мероприятий мы не планируем использовать средства из государственной казны Абхазии. Все мероприятия клуба будут проводиться исключительно на волонтерских основах. Члены клуба, естественно, будут делать свои взносы, и мы постараемся провести много очень интересных мероприятий. Первым мероприятием, которое мы проведем в клубе, будет конференция с привлечением как итальянских, так и абхазских экспертов. Сейчас мы решаем, как это сделать.

Стоит также сказать, что стать членом этого клуба может любой человек, неравнодушный к культурным памятникам Абхазии, и это может быть гражданин любой страны. Сейчас членами клуба являются около 10 человек. С абхазской стороны – это в основном сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства культуры Абхазии, а с итальянской – два человека, которые также являются членами Ассоциации «Европа – Абхазия», которые, как рассказал Кан Тания, действительно болеют всей душой за Абхазию. Вице- президентом клуба является президент Ассоциации «Европа – Абхазия» Акиле Ночито, а генеральным секретарем – молодой сотрудник МИД Абхазии Темур Реквава. Президентом клуба «ЮНЕСКО – Абхазия», как я уже говорила, была избрана Инара Тания, которая, кстати, является младшей сестрой Кана Тания. Училась она в Ростовском государственном строительном университете по специальности «архитектор-реставратор». На данный момент в Министерстве культуры занимается вопросами историко-культурного наследия нашей республики. Она ездит по разным городам Абхазии (вместе со своими коллегами), проводит экспертизу памятников и заносит их в государственный реестр памятников культурного наследия Абхазии.

– Здесь также важен тот факт, что она не политический деятель, не публичное лицо. Такой человек и нужен. И соответственно, кто лучше архитектора или же археолога и историка расскажет о культурном наследии Абхазии? – сказал Кан Тания.

По его словам, политическое руководство клуба будет осуществляться под эгидой МИД Абхазии. А у самой Инары есть свое видение, как создать необходимые условия для эффективного проведения в Италии и в Абхазии конференций, круглых столов и других мероприятий, которые нацелены на то, чтобы мир еще больше узнал об Абхазии и об ее культурном наследии.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ