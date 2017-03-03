ЕГО ВСПОМИНАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Память

В Гагрском районе живут и трудятся немало достойных людей, истинных патриотов, которые всегда были и есть в гуще политических и общественных событий, разделяли судьбу своего народа. К сожалению, в силу различных причин, а нередко и из-за того, что именно такие личности не стремятся выставлять себя, нам мало что о них известно.

Одним из таких людей был не так давно ушедший из жизни Чинчор Константинович (Кьаамынович) Аджба. Чинчор Константинович всю жизнь посвятил своему народу и горячо любимому делу – педагогическому.

Родился он 16 октября 1928 года в селе Ачандаре. Рос в большой и уважаемой семье. Был богат братьями и сестрами – четверо братьев и столько же сестер. Окончил он школу в своем родном селе. Военную службу прошел в Крыму на флоте. Завершив службу, он поступил в Сухумский педагогический институт на филологический факультет. Окончив его с отличием, Чинчор Аджба получил специальность преподавателя русского языка и литературы.

Свою трудовую деятельность он начинал в селе Анхуа. Несмотря на то что село находится очень далеко, добирался он туда каждый день пешком. Затем он работал в Дурипшской средней школе, в Бзыпской абхазской школе.

В 1968 году Чинчор Аджба женился, и молодая семья переехала жить в поселок Цандрипш. Чинчор Аджба и его супруга Ольга Капш своими силами начали строить дом. Здесь у них родились сын Астамур и дочь Аида. Тот период в истории Абхазии отмечен активизацией национально-освободительной борьбы. Чинчор Константинович не мог не быть в гуще этих событий, тем более в поселке Цандрипше. Ведь с 1930-х годов поселок активно заселялся грузинами, а в момент переселения туда семьи Чинчора Аджба там проживали только 12 абхазских семей. Конечно, было тяжело противостоять грузинским националистам, количеством превосходящих абхазов. Однако Чинчор Константинович и его друзья открыто защищали интересы абхазского народа.

Что касается трудовой деятельности, то Чинчор Константинович начал работать в Цандрипшском лицее-интернате преподавателем русского языка и литературы, являлся завучем по учебной части и заведовал хозяйственной частью школы. Кстати, его супруга Ольга Ирадионовна тоже работала в лицее-интернате, преподавала абхазский язык и литературу.

Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг., в западной части республики первые ее удары приняли на себя жители поселка Цандрипша. Дома, где проживали абхазы, были сожжены, а их самих не оставляли в живых. К тому времени 64-летний Чинчор Аджба находился дома, ему чудом удалось уцелеть и уйти из поселка. Сыну Астамуру было 19 лет, и он с оружием в руках встал на защиту Родины. Война не прошла для него бесследно, он был ранен. После окончания войны семья Чинчора Аджба возвратилась в свой дом и начала новую жизнь.

Чинчор Константинович уже оставил педагогическую деятельность, отдав ей 45 лет жизни. После окончания войны поселок был разрушен, туда стали переселяться абхазы практически из всех уголков Абхазии. Нужно было их объединить, возродить абхазские традиции, не дать исчезнуть менталитету, Апсуара. Именно эту идеологическую цель поставил перед собой глава поселка Роман Чирикба. Он и попросил педагога как старшего уважаемого человека проводить ежегодные обряды народного моления Всевышнему. Чинчор Константинович не отказался, более того, он считал великим делом молиться за свою многострадальную страну и ее народ. Если до 1992 года он занимался преподавательской деятельностью, воспитывая молодое поколение, то после войны в нем открылся духовный дар, который он и направил на воспитание самосознания граждан, на сохранение наших традиций.

В начале текущего года, на 89-м году Чинчор Константинович Аджба ушел из жизни. Его дети сами уже родители, даже имеют внуков. Безусловно, все они украсили его старость.

Сегодня Чинчора Константиновича знавшие его люди вспоминают только добрым словом.

Мадина ТАРБА, собкор газеты РА по Гагрскому району

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты РА по Гагрскому району