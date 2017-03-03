СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ВЫБОРЫ – 2017

В Сухумском районе у реки Гумиста состоялось собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Выступавшие на нем ветераны высказались против возвращения в политическую жизнь Абхазии экс-президента Александра Анкваб.

В частности, Герой Абхазии Руслан Инапшба сказал: «Насколько мне известно, определенная группа наших однополчан, представителей различных организаций и партий изъявила желание встретиться с Александром Анкваб на открытой площадке для переговоров. Однако тот, в свою очередь, отклонил данное предложение, что, на мой взгляд, является отрицательным фактом».

Р. Инапшба подчеркнул, что ветераны «не против приезда Александра Анкваб в Абхазию». Однако, высказал мнение, что «при вступлении в политическую жизнь страны Анкваб будет стремиться к разделению нашего общества».

Руслан Инапшба обратился к представителям всех ветеранских организаций Абхазии с предложением создать одну ветеранскую партию во избежание раскола в обществе. «Уверен, это еще больше сплотит наш народ», – отметил Инапшба.

На собрании ветеранов было принято обращение к Генеральному прокурору РА Зурабу Ачба.

В обращении говорится: «Мы, ветераны войны, знаем, что в 1994 году прокуратурой Абхазии было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении Александра Анкваб по факту незаконной передачи 18 августа 1992 года оружия, хранившегося в МВД РА, в Комитет государственной безопасности, господину Иоселиани. Фактически оружие было передано грузинской стороне на четвертый день войны. Некоторые материалы из данного дела были опубликованы позже в СМИ. Нам стало известно, что в бытность Александра Анкваб Премьер-министром данное дело было изъято из архива и уничтожено. Надеемся, что это лишь слухи.

Согласно Закону РА «О праве на доступ к информации» просим вас предоставить нам или в СМИ Абхазии материалы данного уголовного дела. Если данное уголовное дело уничтожено и не хранится в архиве Генпрокуратуры, то это обращение просим считать нашим заявлением с просьбой возобновить расследование по факту передачи оружия А.З.Анкваб, так как, по нашему мнению, данный факт является предательством Родины, а такое преступление не имеет срока давности».

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс