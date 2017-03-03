ФОРУМ В СОЧИ

Делегация Абхазии во главе с Премьер-министром Бесланом Барциц по приглашению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака приняла участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи – в пленарном заседании и в работе круглых столов «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», «Зеленая» экономика как вектор развития».

Кроме того, прошли встречи Премьер-министра Беслана Барциц с руководителями субъектов РФ, председателем совета Фонда «Центр стратегических разработок» Алексеем Кудриным, а также с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.

В составе абхазской делегации – вице-премьер Абхазии Беслан Эшба, начальник Управления информации и госпротокола Аппарата Кабинета Министров РА Эльза Чанба, начальник Управления экономики Аппарата Кабинета Министров Илона Лакербая.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс