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ФОРУМ В СОЧИ
Делегация Абхазии во главе с Премьер-министром Бесланом Барциц по приглашению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака приняла участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи – в пленарном заседании и в работе круглых столов «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», «Зеленая» экономика как вектор развития».
Кроме того, прошли встречи Премьер-министра Беслана Барциц с руководителями субъектов РФ, председателем совета Фонда «Центр стратегических разработок» Алексеем Кудриным, а также с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным, в ходе которых были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.
В составе абхазской делегации – вице-премьер Абхазии Беслан Эшба, начальник Управления информации и госпротокола Аппарата Кабинета Министров РА Эльза Чанба, начальник Управления экономики Аппарата Кабинета Министров Илона Лакербая.
Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Номер: 22
Выпуск: 3483
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс