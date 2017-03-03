4 МАРТА 1949 ГОДА РОДИЛСЯ ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ

Еще будучи учеником Сухумской 10-й средней школы, он выделялся не только ростом, но и харизмой, которая притягивала к себе окружающих людей.

Пройдя большой путь политической жизни, Сергей Васильевич всегда сохранял традиционную связь с простым народом, с которым открыто общался, слушал его мнение и советовался.

«Сухумский парень» (так его называли близкие друзья) хорошо знал, что необходимо республике на данный момент. Он мог исправить свою ошибку, если народ говорил, что так делать не стоит. Это характерно для таких политиков, которые живут интересами своей страны.

Поэтому и сегодня этого яркого гражданина и политика Абхазии вспоминают добрым словом.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА