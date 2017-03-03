4 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА

Обремененные земными заботами, мы редко смотрим вверх, где сама природа и космос дают правильные ответы на обустройство нашей жизни. Еще в древней Абхазии появление яркой звезды на небосклоне принималось за хороший знак. Появится хороший правитель, будет отличный урожай, семьи пополнятся детьми и внуками, говорили абхазы и старались придерживаться, как бы ни было тяжело, национальных традиций, которые бережно передавали из поколения в поколение. Все это, гармоничное сочетание природы и действий дали возможность сохраниться народу и земле Абхазии в истории ее развития.

Очередная проверка на прочность нашего народа стала ощутимо проявляться в 1989-м – начале 1990 годов. У нас было все – нетерпимость к несправедливости, непоколебимый дух отстоять свою землю и свободу. Но чего-то не хватало. Мы облегченно вздохнули, когда на нашем политическом небосклоне появилась яркая звезда.

Владислава Григорьевича Ардзинба мы сразу назвали Лидером. Народ никогда не ошибается в определениях.

Сегодня, спустя 24 года после нашей Победы в Отечественной войне народа Абхазии против националистической Грузии, можно задать себе вопрос: «Что было бы с нами, если в тот переломный момент не появился бы в республике ВЛАДИСЛАВ?» Уверен и знаю по опросам и беседам, ответ (без рассуждений) будет звучать так: «Нам было бы невыносимо трудно. Стояли бы до конца. Но была бы Победа?»

Именно дух бесстрашного бойца, аналитический ум, непоколебимая воля и требовательность Верховного Главнокомандующего Владислава Ардзинба расставляли все точки над принимаемыми решениями военных операций. Не менее боевой порыв проявлял он и в сложных лабиринтах политических игр больших стран. Везде выходил победителем, так как знал: народ ему доверил судьбу Отечества.

Такая яркая, неординарная фигура стала поднимать Абхазию на уровень других независимых государств. Это никак не входило в схемы мироустройства большого международного политического клуба.

Сначала они стали применять приемы нападок на него через организации внутри Абхазии. Когда поняли, что это особых успехов не приносит, Президента РА «пригласили на переговоры» в Тбилиси. После этого его здоровье резко подорвалось. Сегодня нет сомнения, что для этого было применено целенаправленное воздействие на организм.

На 65-м году ушел из жизни основатель нашего современного государства Владислав Григорьевич Ардзинба. В те дни вокруг луны светило огромное овальное кольцо. Такое происходит нечасто. Старые люди говорят: этот знак подсказывает, что народ теряет что-то великое и ценное.

Сегодня наша сила в том, что мы осознаем, что у нас отняли наш символ Победителя, беззаветно служившего своему народу.

Это было то время, когда за Республику Абхазия «взялись» по-настоящему. Над ней работают постоянно и расслабиться в дальнейшем не дадут.

В одной из книг по хеттологии Владислав Ардзинба, изучая древние источники, писал о предводителе Мурсили как об одной из наиболее ярких личностей хеттской истории, который после войны сделал Хеттское царство одним из мощнейших государств на Ближнем Востоке.

«Его выдающиеся качества проявлялись в живом и образном изложении событий, многих существенных фактов. Он представлен не только как талантливый полководец, как грозный повелитель, но и, что примечательно, как простой смертный, наделенный такими естественными человеческими чувствами, как радость, сострадание и т.п.»

Трудно не согласиться, что эти слова можно полностью отнести и к нашему Лидеру. Его звезда ярким лучом осветила главные пути построения государства, основанные на действиях Закона, традициях, истории.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА