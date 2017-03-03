УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

За активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия Даниил УБИРИЯ награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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За многолетний и плодотворный труд, активную общественную деятельность ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Арсен ЧАКРЯН награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено директору Яштухской средней школы №2 Роберту АЛВРЦЯНУ.

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За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено врачу-педиатру, заместителю главного врача Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации города Сухума Лейле ГОБОЗОВОЙ; врачу-психиатру, заместителю главного врача Сухумской районной поликлиники Заире ДЖИОЕВОЙ; главному врачу ГУ Центральной районной больницы города Гал Георгию ШОНИЯ.

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА