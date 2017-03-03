4 МАРТА 1921 г. В АБХАЗИИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

В феврале 1921 г. абхазский повстанческий отряд «Киараз» при содействии 274-го полка 31-й дивизии 9-й Красной Армии под руководством Н.Н. Акиртава выступил против регулярных войск меньшевистской Грузии и изгнал их за пределы Абхазии. 4 марта 1921 г. в Абхазии была установлена Советская власть. С этого времени 4 марта отмечался как национальный праздник всего народа Абхазии.

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.