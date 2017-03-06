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06.03.2017
Номер: 23
Выпуск: 3484
Рубрика: политика
Автор: Виктория КЕШАБЯН
ВСТРЕЧА В АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ
В Армянской общине Абхазии состоялась встреча с доктором экономических наук, профессором Сергеем Календжяном. Ученый рассказал о своем видении развития общины.
Обсуждались сильные и слабые стороны организации, проблемы и возможности.
На встрече было отмечено, что следует особое внимание уделять изучению государственного абхазского и родного армянского языков в армянских школах республики, контактам с армянскими организациями и диаспорами.
По словам Сергея Календжяна, сегодня община – пассивная и ленивая, но в то же время обладает большим потенциалом.
В начале марта запланировано первое заседание совета общины.
Виктория КЕШАБЯН
Номер: 23
Выпуск: 3484
Рубрика: политика
Автор: Виктория КЕШАБЯН