ВСТРЕЧА В АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ

В Армянской общине Абхазии состоялась встреча с доктором экономических наук, профессором Сергеем Календжяном. Ученый рассказал о своем видении развития общины.

Обсуждались сильные и слабые стороны организации, проблемы и возможности.

На встрече было отмечено, что следует особое внимание уделять изучению государственного абхазского и родного армянского языков в армянских школах республики, контактам с армянскими организациями и диаспорами.

По словам Сергея Календжяна, сегодня община – пассивная и ленивая, но в то же время обладает большим потенциалом.

В начале марта запланировано первое заседание совета общины.

Виктория КЕШАБЯН

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Виктория КЕШАБЯН