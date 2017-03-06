СТАРТ К НАЧАЛУ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ – ДАН

В зале Русдрамтеатра собрался очень большой по возрастному диапазону зритель: от совсем юных – до весьма пожилых. И привела их сюда любовь к песне. Юных – к песне современной, эстрадно-эмоциональной, с бэк-вокалом, украшенной изящными или темпераментными «па», исполняемыми солистами шоу-балета. Людей постарше – давнее почитание искусства ВИА «Апсны-67» – одного из первых вокально-инструментальных ансамблей, созданных в Абхазии, и сумевшего покорить слушателей далеко за ее рубежами. А все вместе в этот вечер, 20 февраля, это концерт-фейерверк – высокопрофессиональный, яркий, праздничный, брызжущий эмоциями. Но самое главное в нем, это – первый шаг, начало юбилейных торжеств – осенью этого года планируется красиво отметить 50-летие создания и непрестанной активной творческой жизни легендарного «Апсны-67».

Инициатором этого праздника стала автор проекта «Споем вместе» певица и актриса Хибла Мукба. Ее активно поддержали верные друзья – артисты современной абхазской эстрады. При обсуждении программы концерта никаких сомнений и разногласий не возникло – молодыми певцами исполняются только песни из репертуара ансамбля-юбиляра. А отобрать самые-самые популярные, самые-самые любимые слушателями помогла солистка ансамбля, народная артистка Абхазии Людмила Гумба.

Начало концерта вызывает шквал аплодисментов – на сцене «виновники» торжества, любимые певцы и музыканты Людмила Гумба, Нодар Сагария, Аркадий Крия. В их исполнении звучит попурри из песен ансамбля разных лет. Торжественность момента дополняют яркие спецэффекты, огненные «фонтаны», виды Абхазии, сменяющие друг друга на экранах и дополняющие сюжеты песен. (Забегая вперед, скажу, режиссура всего спектакля, а в целом это именно спектакль, дизайнерские задумки – блистательны!)

Программу ведут Хибла Мукба и Алхас Манаргия – контакт с залом теснейший. Они не только представляют новых исполнителей старых песен, они рассказывают о создании самого ансамбля «Апсны-67», раскрывают страницы его истории, называют авторов песен и их первых исполнителей – за 50 лет жизни коллектива в нем произошло много интересного.

Слушателей радуют современной подачей известных песен Марина Чакветадзе, Саида Габния, Джимми Шумения, Эсма Сагария, Ирма Лагвилава, Даур Арухаа, Фая Мархолия, Хатуна Тарба, Ильда Кучуберия, Нарсоу Абухба, Хибла Мукба. А вместе с ними – шоу-балет, группа из хореографического ансамбля «Кавказ», актеры драматического театра. Все песни исполняются на абхазском языке. Аплодисменты сопровождают каждый номер программы. Все очень нравится и молодым, и зрителям из старшего поколения. Время этого творческого общения пролетело на одном дыхании.

…А после спектакля – мнение нескольких давних поклонников коллектива-юбиляра: «Концерт великолепный. Все очень красиво: голоса, манера исполнения, музыкальная обработка, танцевальное дополнение. Все впечатляет. В годы молодости, нашей и ансамбля, в этом плане все было намного скромнее, но захватывало не меньше, покоряли искренность, задушевность, простота, очень лиричная манера пения. Но мы тогда ничего другого и не видели. И всему коллективу «Апсны-67», хранящим лучшие свои традиции, и молодым солистам, популяризирующим их искусство, огромное спасибо за все это. И новых больших творческих удач!».

Получила большое удовольствие от концерта и постаралась это передать читателям Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА