ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ И СЕКРЕТЫ ИХ ЖИЗНИ

Неожиданные факты

Эмма Морано. Родилась 29 ноября 1899 года в Италии. С 12 мая 2016 года считается старейшим жителем Земли, чей возраст документально зафиксирован. Уверяет, что так долго живет исключительно благодаря трем вещам: разводу, ежедневному употреблению шоколада и домашнего бренди.

Сюзанна Мушатт Джонс. Родилась в США еще в XIX веке, а умерла в мае 2016 года. Она никогда не пила и не курила. Не признавала лекарств, соглашаясь принимать только препараты от гипертонии. Но при этом обожала свинину – без нее ни дня не могла обходиться.

Жанна Луиза Кальман из Франции. Единственный человек, достигший 122-летнего возраста. Женщина никогда не вела здоровый образ жизни. Она начала курить в 22 года и бросила только в 117 лет лишь потому, что из-за потери зрения сама уже не могла прикурить сигарету. Кальман также была большой сластеной. Она съедала 1 кг шоколада в неделю, причем запивала его красным вином. Умерла в 1997 году.

Сара Кнаусс. Американка прожила 119 лет и 97 дней. Никогда не занималась спортом и не следила за своим здоровьем. Рецепт ее долголетия – смесь из молочного шоколада, орешков кешью и картофельных чипсов.

Мисао Окава из Японии появилась на свет 5 марта 1898 года, а скончалась 1 апреля 2015 года. До конца дней она была в своем уме, правда, почти ничего не видела из-за катаракты. Никогда не пила и не курила. Уверяла, чтобы прожить так долго, нужно отказаться от диет и спать часов по 10 в сутки.

Мария-Луиза Феброни Мейор из Канады умерла в возрасте 117 лет 230 дней. В последние годы своей жизни любила повторять, что здорова благодаря труду и еще ежедневному стаканчику вина.

Элизабет Болден из США прожила 116 лет и 118 дней. Никогда не любила алкоголь, но никогда не отказывалась от шоколадных конфет и мороженого, с удовольствием поедая их до самой смерти.

Мария де Каповилья из Эквадора родилась в один год с Чарли Чаплином – в 1889 году, но пережила его на 29 лет. Секретом своего долголетия она считала бокал вина за обедом, пофигизм и никаких сигарет.

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: (Из российских газет)