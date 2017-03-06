Чтобы ростки любви превратились в цветущий сад

Наши современницы

В самих словах «утро жизни» заключено волшебство. Так и хочется верить, что у каждого маленького человека, у каждого ребенка, утро жизни будет непременно сказочным и светлым. Независимо от места, где он родился и живет, на каком языке учится говорить и (уж тем более!) от того, какими считают наступившие времена эти удивительные – часто такие противоречивые – взрослые.

Задолго до того, как Нонна Барганджия стала бабушкой (ей повезло – Нонна очень молодая бабушка!), она вывела для себя некую формулу: чем больше радости и чудес испытает человек в детстве, тем больше счастья он в будущем сумеет подарить окружающим. Это возможно, если только ты сам способен чувствовать себя счастливым.

Нонна росла девочкой яркой, неординарной, творческой: придумывала ли она игры, конкурсы и сценические представления для сверстников и малышей со всей округи, выступала ли на сцене очамчырской музыкальной школы, ее воспринимали как заводилу. И педагог Сухумского музыкального училища Лиана Георгиевна Эмухвари разглядела в высокой серьезной девушке талантливого музыканта.

С тех пор прошло много лет, но Нонна по-прежнему уверена, что из всех возможных сценариев взрослой жизни ей выпал самый счастливый. Она помнит, как судьба появилась из-за угла, осветив сумрачный вестибюль фейерверком искр, которые способна высекать только любовь. Любовь к музыке познакомила их с Резо Нармания. В то время Резо – молодой театральный режиссер, возвратившийся в родную Абхазию после учебы в Краснодаре и к тому времени он был известен не только как директор Очамчырского дома культуры. У него был собственный вокально-инструментальный ансамбль «Гуэнос». Собственно говоря, ничего необычного: шли навстречу два человека и встретились их взгляды…

Вполне естественно, что в творческой семье, где царит музыка, поэзия, где все постоянно читают и обсуждают прочитанное, дети выбирают творческие профессии. Друзей Нонны и Резо даже не удивляло, что их дочка, учась в пятом классе общеобразовательной школы, осваивает программу музыкального училища в фортепианном классе Елены Карабулат. Старший Тимур тоже унаследовал от родителей и музыкальные данные, и способность фонтанировать творческими идеями – качество, которое сегодня называют модным словом креативность и которое встречается довольно редко. Сегодня он – звукорежиссер, работает в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

С тех пор, как Нонна стала бабушкой, её статус в качестве главной… волшебницы семьи еще более упрочился. Все чудеса в её ведении. Для внучек-школьниц Александры и Саломеи и внука Айнара, которому скоро три, она – непререкаемый авторитет. И даже (скажу по секрету) для их родителей: мамы – учительницы английского языка Мадины и папы Тимура.

Все, за что берется бабушка, получается весело, заразительно, так и хочется ей помогать, повторять, учиться всему, что она умеет. А умеет бабушка всё! Она вкусно готовит, она умеет шить, вышивать, она, как настоящая фея, может за ночь превратить обычное платье в расшитый бисером и стразами наряд для школьного праздника.

Бабушка – известная путешественница. Перед ней открываются ворота всех замков, всех лучших музеев со старинными клавесинами и часами на стенах и даже дворцы Московского Кремля! Бабушка Нонна – как хозяйка Медной горы из сказки Бажова: она знает все сокровенные тайны природы и про все на свете может рассказать захватывающую (и при этом правдивую) историю.

Но особый дар Нонны Барганджия заключается в её способности пробуждать у окружающих интерес и любовь к книге. Я с удивлением узнала, что в семье у Нонны и Резо все от мала до велика читают. И читают обычные книги с вкусно пахнущими страницами и картинками, нарисованными настоящими и порой даже великими художниками.

Часы упоительного чтения в доме наступают, когда все уроки сделаны, тетради и учебники аккуратно уложены в ранцы, подготовлены на завтра школьные платья и костюмы для занятий танцами.

Поначалу Нонна сама читала внучкам вслух, а теперь и девочки с удовольствием устраиваются возле брата и читают ему свои любимые книжки. И первая, конечно, «Мойдодыр»! А потом, когда брат уснет, каждая погружается в свое чтиво.

Александра в четвертом классе уже осваивает серьезную историческую литературу. Почувствовав, что домашняя библиотека удовлетворяем не всем их интересам, Александра и Саломея записались и в школьную.

Просмотр мультфильмов и детских фильмов они планируют заранее. И у телевизора, планшета, айфонов в этом доме роли весьма скромные, ведь в мире, который открыли перед ними старшие, намного больше интересного, чем на безжизненном, хоть и ярком дисплее. Со следующего года обе девочки планируют приступить к регулярным музыкальным занятиям.

Нонна Барганджия – при всей солнечности облика и яркости характера человек очень скоромный и деликатный. И самой главной составляющей воспитания она как педагог и бабушка со стажем считает отсутствие давления на ребенка. Собственным примером, за которым колоссальная работа над собой, удается добиться большего, чем нравоучениями и требованиями.

– Требовательность, конечно, должна быть, – считает Нонна. – Но только к самому себе.

Хоть не очень часто, но в расписании жизни семьи Нармания наступают периоды бабушкиного отпуска БЕЗ внуков. Увы, как это ни грустно. Однако младшее поколение безропотно отпускает свою любимицу, ведь бабушка отправляется в гости к их тете Софии, которая вот уже несколько лет живет в другой стране, на Мальте, и работает в Мальтийской академии музыки.

Каждый раз перед встречей с дочерью Нонна с волнением вспоминает, как София училась в Москве, сначала в училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, потом в консерватории и аспирантуре. А она все это время была рядом с дочерью. Конечно, чтобы жить в Москве, надо было работать, и Нонна нашла работу тоже в волшебном месте – в салоне «Самоцветы мира» у метро Октябрьская и необыкновенных друзей – геммологов, геологов, людей, проводящих часть жизни в суровых условиях экспедиций.

Сегодня София Нармания – блистательная пианистка. Она чрезвычайно востребована в музыкальной среде как аккомпаниатор, что является бесспорным свидетельством ее профессионализма. Она аккомпанирует и очень многим певцам, и струнникам, постоянно гастролирует. Ее любят за дружелюбный нрав, оптимизм и скромность, которую она унаследовала от родителей.

– Когда мы идем с ней на Мальте по улице, – смущенно признается Нонна, – прохожие обращают на нас внимание. Ведь все знают Софию, а поскольку мы похожи, люди догадываются, что я ее мама и каждый хочет сказать мне приятные слова о дочери. И хоть звучат эти слова на разных языках, я понимаю их без перевода. Что и говорить, конечно, это очень приятно.

В первые весенние дни Нонна замечает, что в доме вдруг возникает какая-то необычная тишина… Вот проскользнула Саломея с загадочным выражением лица, а вот и Александра… Старается казаться невозмутимой. Маленькие заговорщики уже самостоятельно готовят сюрпризы своим маме, бабушкам, педагогам, соседкам и подругам!

Нонна прячет улыбку: вот и подрастает новое поколение волшебников… Значит, прививка любви и великого дара превращать жизнь в праздник удалась. Но это первые ее ростки, и нужно еще очень много тепла и любви, чтобы они окрепли и превратились в цветущий сад.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА