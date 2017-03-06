РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ

Педагоги говорят, что первое учреждение, где дети начинают «осознавать свою сопричастность к пониманию коллективизма», является детский сад. И это правильно. От того, в каком детском саду ребенок начинает знакомиться с жизнью без мам, пап, дедушек, бабушек (на время), зависит формирование его характера, интересов.

В Сухуме очень много детских садов, и каждый из них имеет свою специфику и планы работ.

Частный детсад «Альфа» при школе с таким же названием является одним из лучших в столице. В нем функционируют четыре группы, куда каждый день ходят детишки в возрасте от 1,5 до 6 лет. Надо отметить, что это учреждение работает по интересной программе развития для самой нежной возрастной категории граждан республики. Мне не раз приходилось бывать здесь и видеть, как воспитатели развивают у своих подопечных самостоятельность, заинтересованность к творчеству и при помощи различных игр и уроков раскрывают таланты.

Когда дети видят плоды своих «творческих успехов» на постоянных внутриклассных выставках, им, естественно, хочется сделать свои поделки в следующий раз намного лучше.

Детсад «Альфа» уже давно практикует две главные программы: изучение абхазского языка и подготовка к школьным занятиям. Учитывается и то, что многие дети не знают или плохо владеют абхазским языком. Воспитатели в беседах с родителями обсуждают, в какие школы пойдут их дети, и это определяет, по какой методике проводить занятия по абхазскому языку. В итоге, в какую бы школу ни пошел ребенок, он будет владеть абхазским языком в достаточной мере. Занятия идут каждый день по группам и индивидуально.

Мне не раз приходилось слышать размышления и разговоры среди четырех- пятилетних детей в этом садике. По уровню развития они больше похожи на первоклассников. Успех здесь достигается очень простым способом. Все, кто занимается детьми, любят свою профессию, а главное – детишек и окружают их добротой и лаской. Для детей – это главное, чтобы с удовольствием ходить в детский сад.

В праздник 8 Марта хочется пожелать воспитателям Мактине Гулария, Аиде Капш, Кате Джинджолия, Виктории Джения, администратору Марине Гулария успехов в воспитании будущего поколения Республики Абхазия. А также поблагодарить директора школы и детсада «Альфа» Фатиму Валерьяновну Даутия за большую работу в создании учебного процесса и воспитательную деятельность. Понимая ответственность, она старается создавать уют в доме, в котором нашим детям будет хорошо.

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Хочется также поздравить Людмилу Илларионовну Адлейба и всех работников городского отдела народного образования с Международным женским днем, которые, несмотря на трудности, делают самое благородное дело в очень сложной педагогической профессии.

С праздником вас!

Юрий КУРАСКУА

Фото В.Шахитяна

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА