Турция – Абхазия: жизнь в диаспоре

В ДОМЕ КАЖДОГО ТУРЕЦКОГО АБХАЗЦА – КНИГИ БАГРАТА ШИНКУБА

(Из дневниковых записей Полпреда Абхазии в Турции (1994 –2014 гг.) Владимира Авидзба)

«Последний из ушедших». Роман великого Баграта ШИНКУБА. Они бережно берут книги в руки, рассматривают, листают страницы, переглядываются. Что творится сейчас в их душах? Что горячей и горькой волной обдало их сердца? Какие мысли, отодвинув все обыденное и привычное, заслонили собой все? Предположить можно. Но ощутить вживую? Это не дано никому. А они это те, чьи прапрадеды и деды давно покинули места, что зовутся Родиной, ушли от родных очагов, родной земли предков, стараясь увезти традиции, обычаи, родные слова. Но… И сегодня они очень зримо представляют себя теми самыми – последними из ушедших с Родины убыхов.

Здесь, в Стамбуле, в Полпредстве Абхазии в Турции, Владимир Авидзба передал им привезенные из Абхазии книги – роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Книги изданы на абхазском и русском языках. Те, в чьих руках они сейчас, читать их не могут – языковый барьер. На турецкий язык роман пока не переведен. Но с содержанием они знакомы. Однако восприняли его турецкие убыхи неоднозначно. Некоторые посчитали, что автор несправедливо обвиняет именно убыхский народ в том, что он не задумываясь покинул свою Родину, и при этом не упрекает в том же другие северокавказские народы, в частности абхазский, чьей ветвью считаются убыхи. Естественно, что эти разночтения не добавляли единства черкесской диаспоре Турции.

Полпред Владимир Авидзба ввел в практику общения с представителями абхазской диаспоры литературные вечера. И они пользовались большой популярностью. Вечера проводились в Представительстве, стамбульском дернеке. Авидзба выступал на них сам, привлекал энтузиастов, знатоков абхазской литературы. Речь шла о современной абхазской прозе, поэзии, об абхазских авторах, читались стихи. Один из таких вечеров был посвящен творчеству Баграта Шинкуба и, в частности, его роману «Последний из ушедших». Разговор мог выйти за чисто литературные рамки, коснуться болезненных проблем махаджирства. Обмен мнениями предстоял непростой. Выступая на этой встрече, Полпред постарался максимально раскрыть масштабность творчества Баграта Шинкуба и донести до ее участников одну из самых основных мыслей романа «Последний из ушедших» – сохранять всеми силами родной язык, с исчезновением языка исчезает и его носитель – народ. И это – предупреждение для всех народов Западного Кавказа. Его поддержали в своих выступлениях убых Суат Берзег (врач по профессии, он был очень популярен и авторитетен в диаспоре, к сожалению, его сегодня уже нет в живых), известный стамбульский адвокат, кабардинец Рахми Туна, занимающийся абхазской литературой Есат Ахба и другие.

Значимым событием и праздником для всей большой черкесской диаспоры Турции, куда входят и абхазская, и кабардинская, и адыгская, и все другие северокавказские диаспоры, стал приезд в эту страну народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба. Он был приглашен в столицу Турции Анкару для участия в международном симпозиуме, посвященном вопросам кавказских народов. После завершения работы этого форума Баграт Васильевич прибыл в Стамбул. Приветствовали его торжественно и восторженно. На встрече в дернеке много говорилось о значимости творчества Шинкуба для мировой литературы. А сам он сказал, что для абхазцев, живущих и на исторической Родине, и разбросанных по разным странам мира, светочем и просветителями являются Дырмыт Гулиа и Омар Бигуаа. Баграт Васильевич знал о неоднозначном восприятии некоторой частью турецких убыхов его романа «Последний из ушедших». Он не стал говорить об этом много. Просто вспомнил слова великого аварца, поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Зал аплодировал. А в дневнике Владимира Авидзба потом появилась запись: «После этого никогда никто больше не говорил о недостаточном понимании писателем доли убыхского народа».

А роман «Последний из ушедших» позже был переведен на турецкий язык. Первой это сделала Махинур Папба, ее хорошо знают у нас в Абхазии по частым приездам, она является соискателем степени ученого в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии. Но ее перевод так и не был издан. Затем роман перевел писатель Хайри Кутарба, он тоже хорошо известен в Абхазии, живет сегодня здесь. Есть еще один вариант, который сделала английская переводчица, – она перевела роман с английского на турецкий.

В абхазской диаспоре Турции и сейчас «Последний из ушедших» – одна из самых популярных книг. И это особенно значимо в нынешнем, 2017, году, который в честь 100-летия со дня рождения великого поэта и писателя Баграта Шинкуба объявлен в Абхазии годом его имени.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА