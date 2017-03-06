Выборы – 2017

ПРОВЕРКА ЗРЕЛОСТЬЮ

Взгляд

Нет в республике такого места, где бы ни обсуждалась тема предстоящих выборов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Без ошибки можно сказать, что электорат, который собирается голосовать за будущих депутатов, волнуется. От того, какой мы выберем состав Парламента, будет зависеть дальнейшая судьба республики.

Своим мнением делится гражданин, депутат первого созыва Народного Собрания Республики Абхазия Климентий Джинджолия. Ниже приводим его беседу.

Нынешние выборы в Парламент – серьезная проверка на зрелость всех нас: руководства страны, госчиновников, руководителей различных рангов, работников разных сфер деятельности, наших граждан.

Практически мы должны выбрать таких депутатов, которые в течение пяти лет будут работать в законодательном органе и должны продвигать нашу жизнь и развитие в сторону улучшения.

Они должны быть профессионалами с опытом работы в своей области. Немаловажна и гражданская позиция будущего депутата, способен ли он отказаться от личных интересов в пользу государства и ограничить влияние своих родственников, друзей, партнеров? Нередко, пользуясь народным мандатом, депутаты начинают «жить нечестно» и даже обогащаются. Видимо, этим и объясняется такое большое количество граждан, желающих стать депутатами Народного Собрания.

Моральную сторону всех кандидатов в депутаты наше население знает хорошо, и каждый знает в пределах необходимого, что собой представляет тот или иной человек. Тем более, если он уже работал на ответственных постах или ранее избирался депутатом. Общественный деятель Зураб Ачба как-то сказал: «Власть Абхазии и общество всегда находятся на расстоянии вытянутой руки».

Что касается новшеств и правил, которые недавно ввели, то скажу, что отношусь к ним скептически. Наличие справки о погашении судимости, отсутствии наркотической и алкогольной зависимости недостаточно, чтобы оградить нас от недостойных депутатов.

Человек, однажды поправший закон, вряд ли полностью отступит от греховных мыслей и сможет удержаться от соблазнов, сопутствующих должности депутата. А отсутствие опыта работы с законами, их написания и вовсе ставит под сомнение возможность его работы в законодательном органе. Нет ничего пагубнее деятельности депутата, мнение которого формируется под влиянием, а то и давлением окружения. Самостоятельность и независимость при принятии решений – основополагающие качества работы депутата Парламента.

Активно обсуждается и увеличение количества депутатских мест, чуть ли не до пятидесяти. Думается, что делать этого не стоит. До 1992 года в республике было население более 500 тысяч, в Парламенте было 65 депутатов, а наша фракция состояла из 33 человек. И справлялись с работой. Простое увеличение количественного состава депутатского корпуса без наполнения содержанием ничего не даст.

Подобные новшества вызывают у людей раздражение. Население не хочет избирать бывших чиновников, желающих получить доступ к привилегиям. Есть понимание все же, что простое трудоустройство и голосование по-соседски приводит к слабому Парламенту, слабым законам, слабому государству.

Что касается возвращения экс-президента А. Анкваб, это продолжение противостояния в обществе, возврат в прошлое. Мы уже создавали миф о том, что он должен вернуться, и тогда все будет хорошо...

Почему-то люди забыли, как он раздавал в массовом порядке национальные паспорта гражданам Грузии, проживающим в Галском и других восточных районах Абхазии. Все шло к тому, что могла произойти трагедия национального масштаба, и мы бы повторили путь советских времен, когда нас было около 18%.

Экс-президент во власти не один год. В данный момент он хочет взять реванш, но не во благо народа. Если наше общество примет его, то вокруг вновь окажутся люди, которые будут продолжать заниматься старыми делами. Это время ушло.

Опасность этих выборов в том, что кто-то вновь хочет делить на выборной почве людей на группы, продвигает за деньги своих людей и даже детей. Но есть и другая категория людей, молодых и в то же время уже достаточно опытных, которые доказали свою преданность национальным интересам, верность народу и стране.

Абхазии не нужны потрясения, страна нуждается в стабильности и развитии, поэтому наш выбор должен быть осознанным и объективным.

Беседовал с экс-депутатом Юрий КУРАСКУА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Беседовал с экс-депутатом Юрий КУРАСКУА