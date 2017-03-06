ВТОРАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП ОТПРАВИЛАСЬ НА ОПЕРАЦИЮ В АРМЕНИЮ

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и Международный фонд «Апсны» в рамках совместных проектов отправляют на лечение в Армению вторую группу детей с диагнозом ДЦП (Даниэль Пачулия,12 лет, Амина Бигвава, 13 лет, Левон Папазян, 6 лет, Камила Бения, 12 лет). Дети будут прооперированы ведущим детским ортопедом-травматологом Республики Армения.

Напомним, что в июле прошлого года был организован выезд на лечение в Армению первой группы детей с диагнозом ДЦП. Четверо детей были обследованы, одному из них, Азамату Чкотуа, была проведена операция. Азамат сейчас чувствует себя хорошо. Остальным детям были приобретены ортезы.

Вторую группу детей на операцию отобрали сами специалисты из Армении. Их приезд в Абхазию был организован Международным фондом «Апсны».

Международный фонд «Апсны» и Культурно-благотворительный фонд «Ашана» берут на себя обязательства по оплате лечения детей, которые выезжают на операцию в медицинский центр «Арабкир». Больные после операции будут находиться в клинике вместе с родителями не менее двух недель.

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер КБФ «Ашана» по взаимодействию со СМИ и внешним связям

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям