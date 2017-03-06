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ДИРЕКТОРОМ АбИГИ ИЗБРАН УЧЕНЫЙ АРДА АШУБА
1 марта 2017 года состоялось заседание Президиума Академии наук Абхазии. Основной вопрос, который рассмотрел Президиум, – выборы директора АбИГИ им. Д И. Гулиа АНА.
В результате тайного голосования директором АбИГИ был избран кандидат филологических наук, доцент АГУ Арда Энверович Ашуба. Его кандидатура была представлена в Президиум АНА после избрания на собрании научного коллектива АбИГИ.
В соответствии с действующим Уставом АНА и Положением о выборах директора института АНА выборная процедура предусматривает три этапа:
– выборы кандидата на должность директора на собрании научного коллектива института; – выборы директора института на заседании Президиума АНА;
– утверждение избранного директора на общем собрании Академии наук Абхазии.
Соб. инф.
Номер: 23
Выпуск: 3484
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.