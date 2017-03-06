ДИРЕКТОРОМ АбИГИ ИЗБРАН УЧЕНЫЙ АРДА АШУБА

1 марта 2017 года состоялось заседание Президиума Академии наук Абхазии. Основной вопрос, который рассмотрел Президиум, – выборы директора АбИГИ им. Д И. Гулиа АНА.

В результате тайного голосования директором АбИГИ был избран кандидат филологических наук, доцент АГУ Арда Энверович Ашуба. Его кандидатура была представлена в Президиум АНА после избрания на собрании научного коллектива АбИГИ.

В соответствии с действующим Уставом АНА и Положением о выборах директора института АНА выборная процедура предусматривает три этапа:

– выборы кандидата на должность директора на собрании научного коллектива института; – выборы директора института на заседании Президиума АНА;

– утверждение избранного директора на общем собрании Академии наук Абхазии.

Соб. инф.

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.