Письмо благодарности врачу

Низкий поклон Соломону Насибову!

Я три недели пролечилась в терапевтическом отделении Сухумской городской клиической больницы. Сейчас я дома и чувствую себя удовлетворительно. Естественно, я благодарна врачам, и в первую очередь заведующей отделением Валентине Чукбар и лечившему меня врачу, молодому специалисту Мактине Джинджолия, всему медперсоналу. Но больше всего меня удивил своей заботой врач Скорой помощи Соломон Насибов. На мой вызов на улицу Гумскую, 55 (это район НИИЭПиТа) машина приехала очень быстро. У меня была сильная одышка. Насибов сразу сделал мне необходимые уколы, и мне стало легче, но он настоял на моей срочной госпитализации. И этим спас меня, как говорят, вернул с того света. Я его тогда увидела впервые, но удивительно, что он и потом при случае заглядывал ко мне в палату, интересовался состоянием моего здоровья, даже звонил. На мое удивление, по такому поводу он сказал, что к людям пожилого возраста он относится с почтением, что я напоминаю ему его бабушку. Находясь в больнице, я узнала, что он годом раньше работал в приемном отделении Сухгорбольницы. Значит, через его руки проходило и проходит много больных людей, действительно нуждающихся в неотложной медицинской помощи. И он эту помощь оказывает. Низкий ему поклон! Низкий поклон всем врачам!

Ну, а что касается меня, я хочу еще жить, умирать не собираюсь. И врачи в стремлении к этому для меня надежда и опора.

Валентина Михайловна БАЗБА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Валентина Михайловна БАЗБА