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06.03.2017
Номер: 23
Выпуск: 3484
Рубрика: политика
Автор: Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ЦИК
Округ № 6, Агрба Тенгиз Алмасханович, 9.03.1985 года рождения, дата регистрации – 2.03.2017 г., работает в Народном Собрании – Парламенте РА депутатом, живет в г. Сухуме по ул. 4-го Марта, д. 45.
Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия
Номер: 23
Выпуск: 3484
Рубрика: политика
Автор: Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия