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06.03.2017

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ЦИК

Округ № 6, Агрба Тенгиз Алмасханович, 9.03.1985 года рождения, дата регистрации – 2.03.2017 г., работает в Народном Собрании – Парламенте РА депутатом, живет в г. Сухуме по ул. 4-го Марта, д. 45.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия


Номер:  23
Выпуск:  3484
Рубрика:  политика
Автор:  Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия

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