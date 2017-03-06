КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ЦИК

Округ № 6, Агрба Тенгиз Алмасханович, 9.03.1985 года рождения, дата регистрации – 2.03.2017 г., работает в Народном Собрании – Парламенте РА депутатом, живет в г. Сухуме по ул. 4-го Марта, д. 45.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия