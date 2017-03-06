СУДЬБА УЧИТЕЛЯ В СУДЬБЕ ШКОЛЫ

Учитель должен вкладывать душу в свою профессию, в школу, в учеников. Только тогда он имеет право гордо называть себя учителем. Так отзывается о своей профессии директор Сухумской средней школы №10, преподаватель абхазского языка и литературы Аида Дмитриевна Кварчелия. Отличное знание предмета, методическое мастерство, её эрудиция были замечены не только в научно-педагогическом сообществе республики, но и учащимися школы, которой она посвятила всю свою жизнь. Большое уважение и любовь проявляют ученики именно к таким мастерам своего дела. Избравший профессию учителя сам себя назначает на тяжёлую службу. Четверть века Аида Дмитриевна проработала в этой школе педагогом, отдавая своей профессии не только знания, но и духовные силы, выдержку и даже мужество. Именно эти качества и сыграли роль при назначении её директором в прошлом году. Аида Кварчелия благодарна своему коллективу, который поверил в неё, стал рядом и работает одной дружной семьёй.

Родилась Аида Кварчелия в гудаутском селе Ачандаре, в котором абхазские традиции и обычаи почитаются с детства, а любовь к родному языку впитывается с младенчества. Живописная природа села, в котором витал аромат знаменитых виноградников, национальные праздники и обряды, великолепные учителя сельской школы, которая в настоящее время носит имя Таифа Аджба, внесли весомую лепту в жизненное кредо Аиды. Она стала педагогом своего родного языка, и вкладывает в души своих учеников не только знания и национальные традиции, но и духовно-нравственные ценности.

– В то время в ачандарской школе работала целая династия учителей из семьи Аджба, – вспоминает Аида Кварчелия. – Абхазский язык мне преподавала невестка Таифа Аджба Шура Чаповна, которая и привила мне огромную любовь к абхазской литературе и языку. Я читала взахлёб, можно сказать, жила в сельской библиотеке. В школе я прочитала много книг абхазской, русской и зарубежной литературы. Я считаю, что школа дает человеку все, без чего нельзя жить на свете. Именно за партой начинаются надежды, радость и тревоги учеников. Они понесут в жизнь то, чему научила их школа, и то, в чем она промахнулась тоже. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. Благородство учителя непременно отзовется в сердцах его учеников.

Перед войной Аида Дмитриевна окончила филологический факультет АГУ. Блестяще защитила дипломную работу по произведению Алексея Гогуа «Большой снег» под руководством педагога Тали Джопуа. И, пройдя через «сито» проверки директора десятой школы Владимира Кетия, влилась в педагогический коллектив абхазской школы имени Лакоба. Ей дали сложный 9 класс. С ним ей помогла справиться педагог Дина Ивановна Чукбар, о которой Аида вспоминает с большой теплотой и благодарностью.

– Мне всегда везло с учениками и их родителями, – говорит А.Кварчелия. – Никогда у меня не было никаких конфликтов. Не просто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их впитывать знания с охотой, добывать их из книг и из жизни. Ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире. Когда я работала классным руководителем, у меня было три выпуска, четвёртый не успела выпустить – стала директором. Я каждый год встречаюсь со своими выпускниками, мы общаемся и не забываем друг друга. Мы часто выезжали на экскурсии за пределы Абхазии, что очень сближало нас. Моя судьба – в судьбе школы. Моя семья – педагогический коллектив и 1032 ребёнка. И меня волнует духовно-нравственный мир каждого ученика. Им сегодня необходим морально-этический кодекс – Апсуара.

С большой болью говорит Аида Дмитриевна об отношении к изучению абхазского языка в школах. Она считает, что с детьми на родном языке должны разговаривать родители. Именно дома ребёнок должен выучить язык, а в школе уже изучать письменность и литературу, то есть совершенствовать свои знания.

– Был у меня ученик абхаз, который не знал даже разговорных абхазских слов, – рассказывает Аида Кварчелия. – Когда я стала возмущаться по этому поводу, он заплакал и сказал: «Я не виноват, со мной никто по-абхазски не разговаривал дома». А учиться в абхазской школе, не зная языка, нонсенс. Ни адаптированная литература, ни дополнительные занятия и кружки не помогут. Необходимо поднять авторитет абхазского языка на государственном уровне. О языке поэт Евтушенко сказал так: «Полуязык – не есть язык. Он как заплёванный родник. Язык – это и есть народ. Язык умрёт – народ умрёт». Я считаю также, что в школах нужно ввести предмет «Апсуара». Наши филологи говорят об абхазских этических нормах и правилах на уроках ежедневно. Но практика показывает, что этого недостаточно. Сегодня в нашей жизни меняется всё, в том числе и школа. Жизнь современного ученика не менее динамична, чем жизнь общества. Успешно идут процессы компьютеризации школы, которые, несомненно, помогают учителю развивать интеллект школьников, но не будят его душу.

Учитель творит превращение ребенка в гражданина. Творит постепенно, терпеливо. А как это трудно – направлять детей в жизнь. Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое сердце.

Высказала своё мнение Аида Дмитриевна и о современной общественно-политической обстановке в республике. Ни одни выборы не проходят без участия десятой школы. В ней располагается центральный избирательный участок, на котором голосуют более 1370 граждан республики.

– Школа должна быть вне политики, – говорит Аида Кварчелия. – В нашем коллективе никогда не было разделения людей по политическим взглядам. У каждого из нас своё мнение, но оно остаётся при нас и не выносится на всеобщее обсуждение. Наше общество очень политизировано. В социальных сетях круглосуточно ведётся политическое противостояние. Это неправильно. Каждый человек должен в первую очередь ответственно выполнять свою работу, только тогда мы сможем добиться позитивных перемен. Сегодня я не имею права обсуждать чью-либо политическую позицию и дела. Я отвечаю только за свою деятельность. Что касается парламентских выборов, я считаю, что баллотироваться в главный законодательный орган страны должны достойные, мудрые люди с жизненным опытом. Ведь они должны решать судьбу своей страны.

Было время, когда Аиде Дмитриевне в 29 лет предложили возглавить одну из сухумских школ. Её даже уговаривали, но она наотрез отказалась. Она посчитала, что ещё не вправе руководить, что есть более достойные люди для этой должности.

Имя Аида в переводе с арабского языка означает «вознаграждение». По арабскому гороскопу имя Аида представляет тот тип женщин, которые восприимчивы ко всему, что касается духовных сторон жизни. Природа щедро одарила этих женщин и привлекательной внешностью, и многими талантами. Они становятся прекрасными педагогами: наблюдательны, тактичны, умеют найти подход к любому человеку и с большой ответственностью относятся к своему делу. Именно такой и является Аида Дмитриевна Кварчелия. Добавлю только, что она любит белые розы. И эти цветы олицетворяют её чистый духовный мир.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ