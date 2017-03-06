РАУЛЬ ХАДЖИМБА И БОРИС ЛАПИН ГОВОРИЛИ О НАУКЕ

Прием у Президента Абхазии

– А мне очень понравился Президент Абхазии, молодой, энергичный, знающий, – доверительно поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи с Раулем Джумковичем Хаджимба Борис Аркадьевич Лапин после завершения их общения.

(Из биографии Бориса Аркадьевича Лапина. Ему 95 лет, из них он уже проработал 68, не считая лет его участия в боях Великой Отечественной войны и учебы в медицинском институте. А 40 из 68 трудовых лет он отдал работе в Абхазии, Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, и возглавлял его 33 года. Жизнь доктора медицинских наук, профессора, академика Российской Академии наук Бориса Лапина – это самоотдача, поиск, требовательность и еще очень многое другое, без чего немыслим результат в большой науке, результат во имя прогресса. После развала СССР, во время грузино-абхазской войны, в тяжелейших условиях Лапин организовал частичную передислокацию ИЭПиТ из Сухума в Адлер, где был создан НИИ медицинской приматологии РАМН).

Атмосфера приема Президентом Абхазии большого российского и абхазского ученого была непринужденной, располагающей к откровенности. Академик рассказал, как в 1956 году сухумский питомник обезьян посетили крупные ученые Америки. Досконально и придирчиво осмотрев весь питомник, руководитель группы, председатель Международной ассоциации кардиологов Поль Уайльд произнес фразу: «Мы были бы счастливы, если бы смогли иметь такое научное учреждение у себя в Соединенных Штатах Америки». Фраза эта стала основополагающей при оценке деятельности сухумского питомника обезьян и, конечно, ученых этого абхазского научного центра. А в США вскоре было открыто 7 подобных учреждений. «Но, – подчеркнул Лапин, – в течение ряда лет мы – сухумские специалисты – оставались их учителями».

Вспомнил Борис Аркадьевич и о том, как он узнал о начале в Абхазии Отечественной войны ее народа и как это его потрясло. Он находился во Франции, в Страсбурге, на конференции, должен был выступить с докладом. И вдруг на экране телевизора – танки на улицах Сухума. Война! Забыт доклад. На такси Борис Лапин едет в Париж, меняет билет и вылетает в Москву. Звонок в Сухум. В ответ: «Приезжать нельзя, Вас искали, вскрыли квартиру».

Очень искренно и сердечно Борис Аркадьевич поблагодарил Рауля Джумковича, руководство Абхазии за глубокое понимание проблем такого уникального научного учреждения как НИИЭПиТ, и за большую поддержку его серьезных научных поисков и развития. Он отметил также, что сегодня Институту повезло, его нынешний руководитель Зураб Миквабия (он тоже присутствует на встрече) истинно предан большой науке и делает все, чтобы лучшие традиции этого учреждения были продолжены. Академик добавил, что всегда остро стоящий вопрос научных кадров в Абхазии успешно решается на биологическом факультете АГУ.

Борис Лапин сообщил, что планирует обратиться к ученым мира, знающим и помнящим сухумский питомник обезьян и достижения абхазского Института, с просьбой оказать содействие этому центру. «Политическая ситуация в мире достаточно сложная, но у истинных ученых контакты сохраняются», – подчеркнул академик.

Президент Рауль Хаджимба, поблагодарив за визит, сказал, что Борис Аркадьевич в Абхазии не гость, что здесь его хорошо знают, помнят, высоко ценят всё, что он сделал для становления и развития большой науки. Президент отметил проблемы, с которыми сегодня сталкивается НИИЭПиТ, и подчеркнул, что руководство Абхазии принимает необходимые меры для их разрешения и дальнейшего развития Института. Глава государства сказал, что поддержка академика очень ценна и что он надеется на его дальнейшие результативные контакты с абхазскими учеными и на его будущие приезды в нашу страну.

Борис Лапин подарил Раулю Хаджимба свою книгу, сказав при этом, что писал он ее в Адлере, но она – о Сухуме и об Абхазии.

Президент вручил гостю на память именные часы.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс