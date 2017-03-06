ЛЕРА, ТЫ – СУПЕР! МЫ БОЛЕЕМ ЗА ТЕБЯ

Сегодня такие слова можно услышать в Абхазии повсюду, а не только в городе Очамчыре, откуда родом 11-летняя Лера Адлейба – участница телевизионного детского вокального конкурса «Ты – супер!», организованного телеканалом НТВ и международным информационным агентством «Спутник». В этом новом проекте принимают участие ребята со сложной судьбой, находящиеся в непростой жизненной ситуации, приехавшие из разных стран мира – России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Украины, Белоруссии, Эстонии, Южной Осетии и других.

В Москве Леру принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. Он пожелал юной конкурсантке победы и подарил ей большого плюшевого мишку. Девочке очень понравился старинный и красивый особняк в Гагаринском переулке, в котором размещается Посольство Абхазии. По самой большой достопримечательности Москвы – Красной площади – с ней прогулялась советник Посольства Мадина Авидзба. Она показала гостье Кремль, Мавзолей, собор Василия Блаженного и рассказала о них.

Валерия Адлейба из Абхазии прошла во 2-й тур музыкального шоу «Ты – супер!». Мы гордимся.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА