ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

Абхазия – Россия

В рамках реализации основных положений Соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 24 ноября 2014 года, в Министерстве обороны РА состоялись рабочие встречи комплексных групп экспертов оборонных ведомств Республики Абхазия и Российской Федерации.

Основной целью работы комплексных экспертных групп было предусмотренное Соглашением достижение оперативной совместимости Вооруженных сил оборонных ведомств обоих государств.

Группу от Министерства обороны РА возглавлял начальник Генерального штаба ВС РА Анатолий Хрулев, делегацию от Министерства обороны РФ, объединившую специалистов различных направлений, – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Истраков.

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс