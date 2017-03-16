ЧЕТЫРЕ ПОДРУГИ

Мне их так и представили: 4 женщины, 4 подружки, 4 подполковника милиции, 4 отличника милиции, 4 почетных сотрудника МВД, 4 бывших начальника различных служб, 4 бабушки, представители 4 национальностей, у всех более 30 лет службы в милиции, и большая часть этого времени – конкретно в ОВД г. Сухума.

Любовь Харлампиевна Попандопуло, Татьяна Ивановна Чернова, Мзия Борисовна Кухалейшвили, Анти Карбеевна Джинджолия. С этими четырьмя женщинами я знакомилась с удовольствием. Веселые, с юмором, жизнелюбивые и, судя по их послужному списку, – отважные.

Начну с первой – с Любови Харлампиевны Попандопуло. Она гречанка. В органы внутренних дел пришла в 1974 году. Занимала должности оперуполномоченного, старшего инспектора отделения профилактической службы, потом та же должность в отделе уголовного розыска и в отделении по руководству участковыми инспекторами; начальника секретариата, начальника отдела делопроизводства. В 2008 году была уволена как достигшая предельного возраста – в соответствии с определенной статьей Закона РА «О милиции». И все эти годы – в 20 лет пришла и в 60 ушла – местом её службы было столичное отделение (управление) внутренних дел и МВД.

За все годы работы поощрялась более 20 раз. Среди наград – медали «За безупречную службу в МВД» всех трех степеней, знаки «Почетный сотрудник МВД», «Отличник милиции», а также почетные грамоты, ценные подарки, благодарности.

Татьяна Ивановна Чернова, русская. В органах начала работать в 1980 году – вначале инспектором ОБХСС МВД. И потом все годы её работа была связана с отделом (или отделением – названия менялись) кадров. С 1990 г. по 2006 г. – в Сухумском ГОВД была начальником отдела кадров, затем три года – начальником отделения кадров МВД РА, после чего вернулась в УВД г. Сухума заместителем начальника отделения кадров. Еще четыре года она проработает в управлении кадров МВД в должностях заместителя начальника и исполняющей обязанности начальника и уйдет на отдых «по достижении предельного возраста» – в соответствии с Законом «О милиции».

За 34 года службы в органах Татьяна Ивановна награждалась медалями «За безупречную службу» всех трёх степеней, нагрудными знаками «Почетный сотрудник» и «Отличник милиции», выносились ей многочисленные благодарности, поощрялась ценными подарками и денежными премиями.

Мзия Борисовна Кухалейшвили, грузинка. В органах внутренних дел с 1983 года. В УВД города Сухума и в МВД РА работала старшим инспектором различных отделений – по организации работы участковых инспекторов и взаимодействия с общественностью, профилактической службы, затем начальником розыскного отдела Управления криминальной полиции, организационно-инспекторского отдела, начальником штабов УВД г. Сухума. Последняя её должность, на которой она работает с ноября 2014 года, – инспектор инспекции штаба МВД. За отличную службу Мзия Борисовна награждалась медалями «За безупречную службу» всех трех степеней, нагрудными знаками «Почетный сотрудник МВД» и «Отличник милиции», почетными грамотами МВД, ценными подарками, ей выносились благодарности.

Анти Карбеевна Джинджолия в УВД города Сухума проработала с 1974 года по 2012 год, пока не уволилась по достижении предельного возраста. Вся её трудовая деятельность связана с паспортной службой. До начала грузино-абхазской войны была паспортисткой и инспектором паспортного отделения УВД г. Сухума. С 1994 года – инспектор, старший инспектор, начальник отделения виз и регистрации паспортно-визового отделения УВД. За время службы поощрялась более 20 раз. Среди наград – медали «За безупречную службу в МВД» всех трех степеней, знаки «Почетный сотрудник МВД» и «Отличник милиции», почетные грамоты, ценные подарки, благодарности. То есть все как и у других её подруг.

Это – послужные дела четырёх женщин-милиционеров.

А теперь об их человеческих качествах. Самое главное, мужья этих женщин также работали на различных должностях в органах внутренних дел. И они старались не подводить их, не позволяли себе того, что могли позволить другие женщины, например, нарушить дисциплину, уйти пораньше домой, не выполнить какое-нибудь задание и т.д. Эти женщины, впрочем, как и другие женщины, наравне с мужчинами несли различную службу, особенно после войны, когда был кадровый дефицит. А рабочий день всегда у них был ненормированный. Звания им давались нелегко, они, эти звания, не раздавались налево и направо, их надо было заслужить и упорной работой, и годами работы, и накапливаемым опытом, и смелостью, и решительностью, и оперативностью.

Впрочем, они сами друг о друге и о себе рассказывают очень искренне и образно.

Анти Джинджолия о Любе Попандопуло:

– Окончила Одесский университет, единственная среди нас – юрист. Работала на должностях очень даже мужских. Страха не знала. «Харлампович» – называли её. Во время войны детей отправила в Москву, а сама осталась в Сухуме, спасала абхазов, помогала им выезжать. Особенно она помогала сотрудникам из органов. И жила под страхом, что в любое время зайдут к ней, убьют, потому что от кого угодно можно было тогда ожидать плохого, в том числе от местных знакомых – ведь работая в милиции, врагов нажить несложно, были они и у неё. В войну у Мзии Кухалейшвили умер сын. И Люба под бомбежками сопровождала её на кладбище с телом покойного. В дни войны она также способствовала тому, чтобы из Драндской тюрьмы нескольких абхазов перевезли в Гудауту, кстати, она это осуществляла через грузина, но из-за его безопасности не буду называть фамилию. Главная черта Любы – надежность. Она жизнелюбива, с чувством юмора. Но – прямой человек, принципиальный. Если что не нравится – скажет об этом открыто.

У нас каждый вносит свою лепту в жизнь друг друга. Национальный вопрос не мешал никогда и сейчас не мешает нам в дружбе. Мы очень разные, но и одинаковые. Я благодарю Бога за то, что все они, мои подруги, со мной рядом. Лучших не хочу. И если со мной их нет, мне чего-то не хватает, даже если меня окружает вся моя родня. Люба меня ещё и крестила.

Анти о Тане Черновой:

– Очень справедливый человек. Мать двоих детей. С мужем познакомилась, работая в одном кабинете в ОБХСС.

Сама Татьяна подхватывает разговор о себе:

–Что тюрьма, что милиция – одинаково их не любила и никогда не думала, что проработаю здесь 40 лет. Как часто говорю, шутя, росла «от тихой девочки до сволочи и от должности до должности». В МВД были высокообразованные люди, личности, не случайные, а с низов прошедшие всю школу, и мы на них ориентировались. Но и нас гоняли по всей Абхазии, и день и ночь вели следствия, раскрывали хищения. Проверок множество проводили. Полегчало немного, когда из ОБХСС в отдел кадров перевели. У нас была вера, что делаем нужное дело, были оптимистами, неравнодушными. Конечно, мы, женщины, не задерживали преступников, не стреляли в них, но переживали за каждого нашего товарища, а многих приходилось, к сожалению, хоронить. Служба милицейская ведь нелегкая, порой смертельно опасная.

Когда мы, все подруги, вместе работали в УВД хотели организовать и сплотить молодежь, часто проводили различные вечера, конкурсы, выпускали стенгазеты, и молодежь к нам тянулась.

Я тяжело перенесла смерть мужа, подполковника милиции Александра Давидовича Дарцмелия, но я очень счастливая бабушка, а одна из двух наших дочерей, Ира, пошла по нашим стопам, является сотрудницей УВД, майор милиции.

Татьяна о Мзие Кухалейшвили:

– Мзия умеет красиво говорить. Она стихи пишет. У неё всегда была тяга к прекрасному. Около неё всегда чувствуешь себя чище, лучше. Она бескорыстная. Из нас самая спокойная, но легкая на подъем. При всем своем горе. Она сына похоронила недавно и брата.

Мы никогда не были друг у друга в подчинении, и это согревает. Если бы было иначе, то могло быть иначе – ведь так?!

Мзия до сих пор служит в штабе МВД. Она и с подростками работала, и у неё это хорошо получалось. Многое она переняла у своего мужа Вячеслава Николаевича Чегия, подполковника милиции. У него как у оперативного работника была хорошая интуиция. Он был дерзкий, но никогда не унижал преступника. И Мзия, следуя его принципам, часто произносила: «Не ведите себя так, чтобы про вас говорили: когда исчезает Шерлок Холмс, появляются собаки Баскервилей».

Татьяна об Анти Джинджолия:

– Анти говорила, что милиция вне политики, но несмотря на это вольно или невольно участвовала в ней. Несмотря на наши национальности, у нас у всех своя гражданская позиция, и на этом фоне мы сблизились, участвовали во многих мероприятиях. После известных событий летом 1989 года все мы вчетвером наравне с мужчинами дежурили день и ночь, наш штаб был в кинотеатре «Комсомолец», мы проверяли документы, задерживали людей подозрительных. Анти была принципиальной и в то же время человечной, старалась понять любого. Она грамотная, ей поручали важные участки работы, знала указы, документы, что помогало ей четко на них опираться, не выходить за правовое поле и принимать правильные решения.

Но мы не до мозга костей были милиционерами, у нас и чисто женские интересы были, мы общие вечера, праздники проводили. Мы были активны в общественной жизни.

Анти о себе:

– После обострения отношений между Грузией и Абхазией накануне войны милиция разделилась на две части – грузинскую и абхазскую. Это усугубило взаимоотношения между сотрудниками и службами. Словом, между нами пошла вражда, что, безусловно, осложнило и работу. Несмотря на это мы шли на опасные шаги. Было, например, такое. В одно время вообще приостановили выдачу загранпаспортов гражданам абхазской национальности. Это беспокоило нас. Однажды, договорившись, несколько сотрудниц за сутки выписали более 300 паспортов абхазам. Это вызвало большой скандал. Дело дошло до руководства МВД. Меня вызвал начальник УВД и стал выяснять причины нашего поступка, при этом объявил, что я уволена из органов внутренних дел.

Я сразу пошла в МВД на прием к министру Гиви Ломинадзе. Объяснила, что выписали паспорта, не зная, мол, сути их приостановки, так как до этого выписывали только грузинам, а на этот раз надо выписать абхазам. Он стал меня ругать. Тогда я объявила, что пойду жаловаться в «Айдгылара». Ломинадзе сказал: «Иди обратно на работу». И пока вернулась, была восстановлена.

Мзия обо всех:

– Мы все очень разные, но дружим давно и ценим хорошие качества друг в друге. Спорим, не льстим друг другу, говорим, что не нравится. А как можно иначе? Ведь мы 40 лет вместе и, – шутит, – ведь все мы подполковники!

Четыре подруги часто встречаются на набережной Сухума, пьют кофе или чай, тепло обмениваются шутками, новостями, в том числе семейными, и чаще всего потом договариваются о следующей своей встрече здесь же. Они уже не могут друг без друга. Жизнь так распорядилась. И этой жизни они не сопротивляются. Долгих им встреч на этой набережной и в доме каждой – по хорошим случаям!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 26Выпуск: 3487Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА