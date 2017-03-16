БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках подготовки и слаживания подразделений завершили выполнение боевых стрельб в составе мотострелковых взводов.

В огневых мероприятиях на полигонах «Гудаута» и «Нагвалоу» было задействовано свыше 100 единиц современной военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные вездеходы КамАЗ «Мустанг». Ведение огня производилось из вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого вооружения.

В ходе отработки элементов наступательного и оборонительного боя мотострелки поражали различные цели на расстояниях до 1000 м, имитирующие бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника. Всего было уничтожено более 2 тыс. целей.

Более 40% боевых стрельб было проведено в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

Особое внимание в ходе мероприятий уделялось совершенствованию навыков командиров взводов по управлению подразделениями с использованием современных носимых радиостанций «Акведук» в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых техническими средствами условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 26Выпуск: 3487Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа