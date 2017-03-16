ПОЛПРЕДСТВУ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ – 23 ГОДА

Прием в Министерстве иностранных дел Абхазии

В Министерстве иностранных дел РА отметили 23-ю годовщину со дня открытия в Турции Полномочного Представительства Абхазии. В связи с этим в МИД состоялся прием, на который был приглашен первый Полномочный Представитель Абхазии в этой республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Авидзба – именно с его прибытием в Турцию 25 февраля 1994 года в Стамбуле началась деятельность этого дипломатического ведомства. На приеме присутствовал также нынешний Полпред в Турции Инар Гицба.

Министр иностранных дел РА Даур Кове обозначил особую значимость этого Представительства, так как именно в Турецкой Республике проживает самая большая зарубежная абхазская диаспора, и работа с ней – одно из основных направлений деятельности абхазских дипломатов в этой стране.

В своем выступлении Авидзба рассказал о первых днях работы Представительства, о тесных контактах, установившихся с Комитетом солидарности с Абхазией, с абхазской и со всей многочисленной черкесской диаспорой Турции, о мероприятиях, организуемых Полпредством и направленных на укрепление связей соотечественников, живущих в Турции, с исторической Родиной.

Владимир Джамалович Авидзба как дипломат с двадцатилетним стажем зарубежной деятельности и человек с большим жизненным опытом включен в состав Общественного совета МИД РА. В связи с отмечаемой датой ему вручен памятный подарок.

На снимке: Полпред Абхазии в Турции Владимир Авидзба (слева) и председатель Комитета солидарности с Абхазией Ирфан Аргун в Представительстве РА.

Первые дни работы. Стамбул, 1994 г.

Номер: 26Выпуск: 3487Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.