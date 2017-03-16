ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА

Р. Хаджимба на встрече с абхазским писателем и публицистом Джумой Ахуба поздравил его с 80-летием, пожелал здоровья, долгих лет жизни и отметил большой вклад, который внес писатель в становление абхазского государства. «Мне хорошо известно, что ваши действия по отстаиванию интересов Абхазии в советское время приводили к тому, что вас снимали с работы, создавали вам серьезные трудности. Но вы, не обращая внимания на это, и тогда, и во время войны продолжали защищать свою страну», – сказал Президент.

Номер: 26Выпуск: 3487Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс