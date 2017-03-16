ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА

Р. Хаджимба принял писателя Николая Квициниа. На встрече глава государства поздравил писателя с днем рождения, пожелал ему здоровья и отметил, что он внес большой вклад в развитие литературы. «Людям хорошо известны ваши труды, переводы. Вы открыто выражаете свое мнение и говорите о тех вопросах, которые вас беспокоят», – отметил Президент.

Номер: 26Выпуск: 3487Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс