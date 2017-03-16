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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА 16.03.2017

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА

Р. Хаджимба принял писателя Николая Квициниа. На встрече глава государства поздравил писателя с днем рождения, пожелал ему здоровья и отметил, что он внес большой вклад в развитие литературы. «Людям хорошо известны ваши труды, переводы. Вы открыто выражаете свое мнение и говорите о тех вопросах, которые вас беспокоят», – отметил Президент.


Номер:  26
Выпуск:  3487
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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