БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.

К мероприятию были привлечены все подразделения соединения, военная и специальная техника, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

С получением сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены соединения приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав соединения получил оружие, экипировку и в кратчайшие сроки приступил к совершению 120 км марша в назначенные районы.

В указанных районах военнослужащие подразделений приступили к выполнению мероприятий по их фортификационному оборудованию и маскировке, подготовке военной техники и вооружения к выполнению поставленных учебно-боевых задач.

Целью проводимых мероприятий является проверка боевой выучки войск, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений.

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа