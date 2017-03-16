ПРОВЕДЕНО 7 КОНКУРСОВ

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках отбора военнослужащих на право участия в Армейских международных играх-2017 завершилось проведение семи конкурсов среди специалистов материально-технического обеспечения (МТО).

В мероприятиях, проводимых в пункте постоянной дислокации и на полигоне «Нагвалоу», принимали участие около 150 военных специалистов МТО, было задействовано до 40 единиц специальной военной техники, в т.ч. бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ на базе бронетранспортеров БТР-80.

Состязания за звание лучшего в своем направлении МТО проводились более чем по 15 специальностям – военные повара, пекари, автомобилисты, специалисты службы горючего, ремонтники, метрологи, пожарные и другие специалисты на практике демонстрировали свое профессиональное мастерство.

В ходе конкурсов военнослужащим с применением штатной техники предстояло разворачивать полевые заправочные пункты и осуществлять заправку военной техники, готовить к работе полевые кухни, заниматься проведением ремонтных и эвакуационных работ.

В частности, военные специалисты ремонтных подразделений соединения отрабатывали задачи по обнаружению и устранению дефектов на боевых машинах и гаубицах, сдавали нормативы по сборке-разборке с устранением заведомо внесенных неисправностей автомата АК-74, пистолета Макарова и ручного противотанкового гранатомета.

В апреле текущего года около 50 военнослужащих-победителей конкурсов в военной базе поборются за право участия в АРМИ-2017 на состязаниях среди специалистов МТО общевойскового объединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа