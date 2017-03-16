НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ!

Провокация

Очередную попытку представить Абхазию как небезопасную в экологическом отношении страну, привлечь к нам внимание мирового сообщества в негативном контексте предприняли на прошлой неделе власти Грузии.

Глава республики Георгий Маргвелашвили заявил, что правоохранительные органы Грузии пресекли 25(!) попыток продажи радиоактивных материалов якобы из Абхазии и Южной Осетии.

Мы обратились за разъяснениями к генеральному директору Сухумского физико-технического института АНА, доктору технических наук Анатолию Марколия.

В советское время СФТИ был засекреченным объектом, созданным фактически для реализации так называемого Атомного проекта СССР. В свое время институт внес колоссальный вклад в создание советской атомной бомбы, а его специалисты были удостоены за реализацию задач, поставленных перед ними Коммунистической партией и советским правительством, Сталинской премии.

С той поры прошло 60 лет, а после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. СФТИ хоть и сохранил свое название, его специалисты призваны решать задачи мирной народнохозяйственной направленности.

Что же касается радиоактивных материалов, то это очередной миф, созданный PR-специалистами соседней страны. Они ведь используют любую возможность, чтобы скомпрометировать Абхазию в глазах мирового сообщества.

– На территории Абхазии нет ни радиоактивных материалов, ни их остатков, – заверил Анатолий Марколия и сослался на официальные выводы комиссии Международного агентства по атомной энергии, проводившей в Абхазии проверку с 20 по 27 мая 2001 года. – А в современную Абхазию никто подобные вещества не завозил и не завозит. Им неоткуда у нас взяться.

А вот в самой Грузии положение с радиоактивными отходами действительно может вызывать опасения. Не секрет, что на ее территории работает несколько лабораторий и, по сведениям, в их стенах проводятся бактериологические и радиологические исследования. Так что заявление грузинского президента мы с полной уверенностью можем отнести к разряду «На воре шапка горит».

Соб. инф.

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.