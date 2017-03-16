ЭММА ТРАПШ. ГОРЕ И СЧАСТЬЕ В ЕЁ ЖИЗНИ

Я знаю её с тех пор, как забирали из родительского дома в соседнем селе Приморском Гудаутского района в дом моего двоюродного брата в поселке Тасракуа, который позже стали именовать Дружбой. Это было давно, и не было в таком изобилии как сейчас, автомашин, и нас, второстепенных атацаагаюы, то есть детей, и в немалом количестве (а я была где-то в младших классах), водрузили на грузовик. Пока Эмма Трапш выжидала момент, чтобы тайно убежать из родного очага, пошел сильный дождь, и моя новая плиссированная юбка, надетая по такому приятному случаю, как похищение невесты для брата, пошла насмарку. И мне до сих пор её жалко – ведь она была новая! Юбка, видимо, некачественно обработанная, оказалась непригодной для дальнейшей носки. Но зато я запомнила четко все, что было связано с той ночной поездкой.

Эмма пришлась ко двору Бориса Цвижба. Работящая, покладистая, общительная. Родила и вырастила пятерых детей – трёх дочерей и двух сыновей, потом растила многочисленных внуков и внучек от дочерей, и до сих пор некоторые из них живут вместе с ней в доме, уже есть и правнуки. Она была внимательна и к соседским детям – пришли в дом, так она их вместе со своими за стол покормить сажала. Выросшая в многодетной семье, Эмма любила, когда в доме собиралось много людей.

У неё была прекрасная свекровь, Зинаида, дочь известного долгожителя Османа Джения из села Лыхны. Мудрая, добрая, она была подмогой невестке и воспитательницей нам всем, цвижбовским детям, и не только. У Зинаиды в Великую Отечественную войну без вести пропал муж Хасан, старший брат моего папы. Когда она, эта проклятая война, началась, у неё были две девочки, а Бориса она вынашивала в утробе. Жила терпеливо, молча, не всегда в достатке, но главное – не в голоде, потому что работала в огороде, саду, держала скот, воспитывала своих детей. К ней у нас в роду было особое, почтенное уважение и любовь.

Через какое-то время Эмма пошла работать в совхоз – сажать мандариновые и виноградные саженцы, а потом позвали её работать дояркой на ферму, которая находилась на берегу моря. Добиралась до 32 коровушек пешком, дойку все 15 лет, которые на ферме проработала, производила вручную. Но не уставала, молодая была. Присмотр за скотиной тогда был строгий – и чтобы чистенькие были, и накормленные, и чтобы вовремя подоить и отправить молоко на ближайший Бзыбский молзавод. А сейчас… Сейчас у неё душа болит за всем тем, что было раньше. «Какие уж коровы, какое парное молоко, какое собственное масло, всё привозное», – сокрушается она. Даже в поселке не все уже содержат скотину, потому что люди пошли в город на заработки и некогда им заниматься домашней живностью, но главное – негде её пасти. Нет пастбищ, которые в основном находились также на берегу, сейчас там всю прибрежную территорию заняла разросшаяся Гудаутская мусоросвалка. Да и еще есть проблема – автотрасса и железная дорога. Особенно первая. Машин стало много, они сбивают скотину часто, даже по несколько штук сразу. Вот люди и отказываются от собственных коров – уж легче купить молоко и сыр в магазине, а какие они по качеству – кто знает. «У нас дома раньше было 8-9 коров и телят, а теперь уже лет пять как нет ни одной», – продолжает Эмма.

Жизнь Эммы перевернулась с ног на голову, когда началась грузино-абхазская война. Два её сына, как и 50 лет назад их дед, оказались между жизнью и смертью. Младший, 20-летний Даниэл, получил контузию. Старший, Рустан, 24-летний, неженатый, не выжил – погиб во время июльского отвлекающего маневра 1993-го на Гумисте, одним из первых в числе смертников переходил реку. Нашли его только через месяц, присыпанного песком, у обочины дороги. Посмертно награждён орденом Леона.

Бабушка Зинаида, не выдержав такого удара, слегла и через какое-то время скончалась. Затем трагически погиб Борис – сбила автомашина. А Эмма держалась как могла, но сердце не всегда ей повиновалось, оно стало давать сбои, а нервы… ну что уж о них говорить?! Сами понимаете.

Она переживала и за младшего сына. Навалившиеся одно за другим несчастья на семью, на ближайших родственников (война-то никого не оставила в стороне), да и сами отголоски войны, которые не отпускали его память от себя, не позволяли ему выпрямиться в полную силу, обрести счастье личное. И только год назад Даниел, которому перевалило уже за 40 лет, женился. За невестой я на этот раз не поехала, хотя могла пополнить ряды взрослых атацаагаюы. Зато наблюдала, с каким восторгом и желанием поехали те, кто был в таком же возрасте, как и я тогда, полвека тому назад, когда уж очень хотелось участвовать в таком грандиозном мероприятии, как женитьба. Дети, я много раз наблюдала, особенно любят такие мероприятия, у них, возможно, обостренное чувство счастья.

Сыграли Даниелу свадьбу. Ей радовалась вся семья и вся родня. Какая счастливая была в этот день сама Эмма! Она счастлива и по сегодняшний день. Невестка Лариса Аргун часто сиживает с ней в обнимку, лелеет её.

А что она думает еще о сегодняшней жизни? Например, о выборах в Парламент. Эмма улыбается: «Будем голосовать. Кто пройдет – тот и пройдет. Не это главное. Я сейчас ничего более не хочу, кроме внуков от Даниела!»

Ну, и пора, наверное, сказать, что в этот женский весенний день, 8 Марта, и родилась наша героиня Эмма Трапш-Цвижба. Пусть ей будет обеспечена здоровая, спокойная и мирная старость! И еще много-много внуков и внучек ей!

Заира ЦВИЖБА

На снимке: Эмма со своим сыном Рустаном.

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА