Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Абхазия

9 марта 2017 года начальник УВД по городу Сухум Рустам Мархолия в своем интервью информационному агентству «Sputnik Абхазия» прокомментировал заявление заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия Эшсоу Какалия, в котором последний дал якобы искаженную информацию в средствах массовой информации об отсутствии документально подтвержденной информации о действиях Хварцкия А. К., имевших место 4 марта 2017 года в здании УВД по городу Сухум.

Напомним, что 7 марта 2017 года заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия Эшсоу Какалия сообщил, что в прокуратуру не поступала подтвержденная информация о произошедшем 4 марта 2017 года в УВД по городу Сухум. Поступил один рапорт, который был составлен не по форме, и на основании его делать какие-либо выводы нельзя.

Начальнику УВД по городу Сухум следует ознакомиться с требованиями инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Республики Абхазия заявлений, сообщений и иной информации», утвержденной приказом министра ВД Республики Абхазия №838 от 1.12.2016 г., в соответствии с которой поступившее сообщение о происшествии должно быть незамедлительно внесено в книгу учета сообщений с присвоением соответствующего регистрационного номера. В случае передачи сообщения о преступлении по подследственности материалы пересылаются с сопроводительным письмом с указанием даты и исходящего номера. Передача незарегистрированного сообщения о происшествии исполнителю для проведения проверки и принятия законных мер категорически запрещается.

Исследуемое событие имело место 4 марта 2017 года в здании УВД по городу Сухум, однако единственный рапорт сотрудника милиции о произошедшем без регистрации, в нарушение установленной формы его передачи, поступил в прокуратуру города Сухум лишь вечером 6 марта 2017 года, после оперативного совещания в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия, на котором были даны прямые указания о регистрации происшествия и предоставлении соответствующего материала.

Более того, в ходе расследования установлено, что данное происшествие было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях УВД по городу Сухум лишь 7 марта 2017 года, в 15:35 часов, и материал направлен в прокуратуру города Сухум, т.е. спустя трое суток после происшествия. К тому времени, с 5 марта 2017 года прокуратурой города Сухум уже проводилась доследственная проверка, поводом для которой послужило сообщение о произошедшем прокурору города Сухум от руководства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Настоятельно рекомендуем руководству УВД по городу Сухум изучить суточную сводку за 3, 4 и 5 марта 2017 года, в которой сообщение о данном происшествии, вопреки утверждениям начальника УВД по городу Сухум Рустама Мархолия, отсутствует. Следует отметить, что начальник органа внутренних дел несет персональную ответственность за соблюдение законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о происшествиях.

В настоящее время Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия расследуется уголовное дело в отношении Хварцкия А. К. в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 320 и частью 1 статьи 217 УК РА (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти; незаконное приобретение, хранение, ношение оружия). По результатам расследования действиям должностных лиц МВД Республики Абхазия будет дана соответствующая правовая оценка.

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс