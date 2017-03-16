УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБСУЖДЕНЫ ДЕТАЛИ

К 100-летию со дня рождения Баграта Васильевича Шинкуба

В Кабинете Министров РА состоялось расширенное заседание Государственной комиссии по проведению мероприятий к 100-летнему юбилею народного поэта Абхазии и народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Васильевича Шинкуба. Заседание вёл Премьер-министр Беслан Барциц – руководитель Госкомиссии.

Членам комиссии был представлен проект плана мероприятий, который в конце заседания был ими утверждён единогласно.

Члены комиссии отмечали, что до юбилея осталось всего два месяца, но, не дожидаясь утверждения плана, многие работали активно, и сделано уже немало. Например, придан государственный статус дому-музею в селе Члоу. Готовится к изданию творческое наследие Б.Шинкуба – 3 тома на абхазском языке и 2 тома на русском. При этом отмечалось, что в будущем необходимо издать и его публицистическое и эпистолярное наследие, воспоминания. Проводятся среди школьников чтения и конкурсы по творчеству поэта и писателя, экскурсии к памятнику в Сухуме и в дом-музей в Члоу. На АГТРК создана съемочная группа, которая снимет исполнение самыми разными чтецами отрывков из романа «Последний из ушедших». На АГТРК и «Абаза-ТВ» также снимаются клипы, в которых звучат стихотворения поэта, и естественно, будут вестись регулярные телепередачи о жизни и творчестве Баграта Васильевича.

Юбилейный вечер намечено провести в Абхазском государственном музее в Сухуме. Обсуждалась на заседании кандидатура основного докладчика на этом вечере, зачитывался и дополнялся список людей, которые будут приглашены на официальные юбилейные торжества. А эти торжества перекинутся и на Очамчырский район, в село Члоу. Поэтому поднимались вопросы ремонта отчего дома, сельской дороги. Говорили о других предполагающихся мероприятиях – выставках, конгрессах, научных конференциях, международном дне поэзии имени Баграта Шинкуба, о том, что торжества плавно перекинутся также на Северный Кавказ и в Турцию, где проживает абхазская диаспора и где известные труды юбиляра давно переведены на турецкий язык. Также обсудили, что нужно установить как в Сухуме, так и по всей Абхазии баннеры с выдержками из произведений Баграта Шинкуба и учредить премию его имени в области поэзии.

Своими мнениями и предложениями на заседании делились советник Президента РА по культуре Владимир Зантария, министры: культуры и охраны памятников историко-культурного наследия, образования и науки – Эльвира Арсалия и Адгур Какоба, председатели Ассоциации писателей и Союза писателей Мушни Ласурия и Вахтанг Абхазоу, директор Абхазского государственного издательства Даур Начкебия, руководители АГТРК и «Абаза-ТВ» Тали Джопуа и Руслан Хашиг, писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба, поэт и журналист Геннадий Аламиа, председатель Совета старейшин Аполлон Шинкуба, глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа, директор АбИГИ Арда Ашуба, преподавательница АГУ Диана Аджинджал.

Премьер-министр Б.Барциц заверил присутствовавших на заседании, а среди них были близкие родственники поэта – сын и дочь Бенур и Биана, внук Леван Микаа, что будет сделано все необходимое для проведения 100-летнего юбилея Баграта Васильевича Шинкуба на очень высоком государственном уровне.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА