Распоряжение Кабинета Министров РА

О назначении Барциц 3. Г. Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Абхазия от 15 июня 2015 года № 3805-c-V «О судебных исполнителях»: Назначить Барциц Зураба Григорьевича Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 6 марта 2017 года, №14

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия