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16.03.2017
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
Распоряжение Кабинета Министров РА
О назначении Барциц 3. Г. Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия
В соответствии со ст. 6 Закона Республики Абхазия от 15 июня 2015 года № 3805-c-V «О судебных исполнителях»: Назначить Барциц Зураба Григорьевича Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 6 марта 2017 года, №14
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия