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16.03.2017
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Поздравление
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел РА Даура Кове с днем рождения.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
«С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе Вашего рабочего визита в Москву в ноябре 2016 года. Уверен, что взаимодействие дипломатических служб России и Абхазии будет и впредь оставаться примером эффективной внешнеполитической координации, способствуя успешному решению актуальных международных задач в интересах народов обеих стран».
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс