Поздравление

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел РА Даура Кове с днем рождения.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

«С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе Вашего рабочего визита в Москву в ноябре 2016 года. Уверен, что взаимодействие дипломатических служб России и Абхазии будет и впредь оставаться примером эффективной внешнеполитической координации, способствуя успешному решению актуальных международных задач в интересах народов обеих стран».

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс