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16.03.2017

Премьера фильма

Государственный Музей Боевой Славы им. В. Ардзинба пригласил учащихся средних школ г. Сухума на премьеру документального фильма «Мы за Гумистой», снятого по мотивам рассказа Автандила Гарцкия.

Фильм снят по инициативе Государственного Музея Боевой Славы им. В. Ардзинба, при поддержке Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума. Мероприятие посвящено 24-й годовщине Мартовской наступательной операции 1993 года.


Номер:  27
Выпуск:  3488
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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