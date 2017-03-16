Премьера фильма

Государственный Музей Боевой Славы им. В. Ардзинба пригласил учащихся средних школ г. Сухума на премьеру документального фильма «Мы за Гумистой», снятого по мотивам рассказа Автандила Гарцкия.

Фильм снят по инициативе Государственного Музея Боевой Славы им. В. Ардзинба, при поддержке Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухума. Мероприятие посвящено 24-й годовщине Мартовской наступательной операции 1993 года.

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс