Главная
16.03.2017
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
День памяти и скорби
В Министерстве обороны почтили память героев Мартовского наступления.
В мероприятии приняли участие заместители министра обороны, офицеры Управления оборонного ведомства, молодые офицеры, курсанты Сухумского ВОКУ, военнослужащие комендантской роты Генерального штаба ВС РА, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., участники Мартовского наступления.
Номер: 27
Выпуск: 3488
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс