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16.03.2017

День памяти и скорби

В Министерстве обороны почтили память героев Мартовского наступления.

В мероприятии приняли участие заместители министра обороны, офицеры Управления оборонного ведомства, молодые офицеры, курсанты Сухумского ВОКУ, военнослужащие комендантской роты Генерального штаба ВС РА, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., участники Мартовского наступления.


Номер:  27
Выпуск:  3488
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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