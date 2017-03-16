ПАМЯТНЫЙ МАРТ 93-го

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в возложении цветов к Мемориалу Славы в память о погибших в Мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В возложении цветов приняли участие ветераны войны, руководство страны, общественность. «В те дни мы потеряли сотни ребят, а у нас каждый боец был на счету. Мы потеряли лучших, поскольку это были ребята, которые были готовы встать первыми, подняв за собой в атаку все подразделение, – сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния. – Если говорить о нас, оставшихся в живых, то мы должны быть достойны памяти ребят, которых потеряли, поскольку, называя вещи своими именами, мы превратились в общество потребителей, не способных взглянуть на себя критически со стороны».

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумисту и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. После кровопролитных боев абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека. Именно эта операция стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.

Sputnik-Abkhazia

Номер: 27Выпуск: 3488Рубрика: политикаАвтор: Sputnik-Abkhazia