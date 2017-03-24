Необходимо собрать 175 тыс. 448 руб.

Ровно два года назад вы уже помогли Лиане Гокорян, собрав необходимую сумму на операцию в НИИ ТО (г. Новосибирск). Напомним, что девочка родилась с вывихом бедра и из-за этого правая нога у нее была короче левой. Когда семья Гокорян обратилась в Фонд, Лиана заметно хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях.

Лиане сейчас 14 лет, ей уже провели две операции, и по результатам правая нога девочки выросла на 3 см. Но это лишь начало пути к здоровой жизни.

Нашей подопечной предстоят ещё две операции. Во время одной из них будет установлена металлическая конструкция, что в перспективе позволит удлинить правую ногу. Последующие операции дадут возможность Лиане намного улучшить походку, есть надежда, что она перестанет хромать.

Лиана сейчас учится в 8 классе, и за тем, как её сверстники бегают во время перемены, она наблюдает из окна. А ведь и ей хочется так же бегать, она имеет полное право жить полноценной жизнью.

В Новосибирском НИИ ТО готовы вновь помочь Лиане и довести дело до ее полного выздоровления. В этом институте используют новейшие технологии лечения, и там же Лиана сможет пройти полный комплекс послеоперационной реабилитации, что немаловажно! Врачи НИИ ТО заверили: «После операций и реабилитационного периода у Лианы пройдут боли, она постепенно перестанет хромать и будет жить полноценной, активной жизнью, как и все девочки ее возраста».

Стоимость операции, которая предстоит Лиане в ближайшее время, 175 тыс. 448 рублей. Таких денег в семье девочки просто нет! Помимо Лианы в семье еще двое детей. Живут они в селе Кацыките Гулрыпшского р-на. Отец подрабатывает водителем, мать не работает, семья ведет домашнее хозяйство, за счет него и выживают. Мы просто обязаны довести начатое ДОБРО до конца. Подарим Лиане здоровую жизнь и возможность нормально ходить ВМЕСТЕ!

Поможем Лиане Гокорян! Необходимо собрать 175 тыс. 448 руб.

Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Лиане, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более ста детям.

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав *147* сумму перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.

О других способах помощи вы можете узнать по тел. фонда 773-50-50 или на сайте: www.ashanakbf.com

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям