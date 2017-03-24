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24.03.2017
Ровно два года назад вы уже помогли Лиане Гокорян, собрав необходимую сумму на операцию в НИИ ТО (г. Новосибирск). Напомним, что девочка родилась с вывихом бедра и из-за этого правая нога у нее была короче левой. Когда семья Гокорян обратилась в Фонд, Лиана заметно хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях. <p>
Лиане сейчас 14 лет, ей уже провели две операции, и по результатам правая нога девочки выросла на 3 см. Но это лишь начало пути к здоровой жизни. <p>
Нашей подопечной предстоят ещё две операции. Во время одной из них будет установлена металлическая конструкция, что в перспективе позволит удлинить правую ногу. Последующие операции дадут возможность Лиане намного улучшить походку, есть надежда, что она перестанет хромать. <p>
Лиана сейчас учится в 8 классе, и за тем, как её сверстники бегают во время перемены, она наблюдает из окна. А ведь и ей хочется так же бегать, она имеет полное право жить полноценной жизнью. <p>
В Новосибирском НИИ ТО готовы вновь помочь Лиане и довести дело до ее полного выздоровления. В этом институте используют новейшие технологии лечения, и там же Лиана сможет пройти полный комплекс послеоперационной реабилитации, что немаловажно! Врачи НИИ ТО заверили: «После операций и реабилитационного периода у Лианы пройдут боли, она постепенно перестанет хромать и будет жить полноценной, активной жизнью, как и все девочки ее возраста». <p>
Стоимость операции, которая предстоит Лиане в ближайшее время, 175 тыс. 448 рублей. Таких денег в семье девочки просто нет! Помимо Лианы в семье еще двое детей. Живут они в селе Кацыките Гулрыпшского р-на. Отец подрабатывает водителем, мать не работает, семья ведет домашнее хозяйство, за счет него и выживают. Мы просто обязаны довести начатое ДОБРО до конца. Подарим Лиане здоровую жизнь и возможность нормально ходить ВМЕСТЕ! <p>
Поможем Лиане Гокорян! Необходимо собрать 175 тыс. 448 руб. <p>
Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Лиане, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более ста детям. <p>
Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав *147* сумму перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день. <p>
СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено. <p>
Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА. <p>
О других способах помощи вы можете узнать по тел. фонда 773-50-50 или на сайте: www.ashanakbf.com<p>
Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям<p>
Номер: 29
Выпуск: 3490
Рубрика: общество
Автор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям
ЛИАНЕ ГОКОРЯН ВНОВЬ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ<p>Необходимо собрать 175 тыс. 448 руб. <p>
Ровно два года назад вы уже помогли Лиане Гокорян, собрав необходимую сумму на операцию в НИИ ТО (г. Новосибирск). Напомним, что девочка родилась с вывихом бедра и из-за этого правая нога у нее была короче левой. Когда семья Гокорян обратилась в Фонд, Лиана заметно хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях. <p>
Лиане сейчас 14 лет, ей уже провели две операции, и по результатам правая нога девочки выросла на 3 см. Но это лишь начало пути к здоровой жизни. <p>
Нашей подопечной предстоят ещё две операции. Во время одной из них будет установлена металлическая конструкция, что в перспективе позволит удлинить правую ногу. Последующие операции дадут возможность Лиане намного улучшить походку, есть надежда, что она перестанет хромать. <p>
Лиана сейчас учится в 8 классе, и за тем, как её сверстники бегают во время перемены, она наблюдает из окна. А ведь и ей хочется так же бегать, она имеет полное право жить полноценной жизнью. <p>
В Новосибирском НИИ ТО готовы вновь помочь Лиане и довести дело до ее полного выздоровления. В этом институте используют новейшие технологии лечения, и там же Лиана сможет пройти полный комплекс послеоперационной реабилитации, что немаловажно! Врачи НИИ ТО заверили: «После операций и реабилитационного периода у Лианы пройдут боли, она постепенно перестанет хромать и будет жить полноценной, активной жизнью, как и все девочки ее возраста». <p>
Стоимость операции, которая предстоит Лиане в ближайшее время, 175 тыс. 448 рублей. Таких денег в семье девочки просто нет! Помимо Лианы в семье еще двое детей. Живут они в селе Кацыките Гулрыпшского р-на. Отец подрабатывает водителем, мать не работает, семья ведет домашнее хозяйство, за счет него и выживают. Мы просто обязаны довести начатое ДОБРО до конца. Подарим Лиане здоровую жизнь и возможность нормально ходить ВМЕСТЕ! <p>
Поможем Лиане Гокорян! Необходимо собрать 175 тыс. 448 руб. <p>
Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Лиане, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более ста детям. <p>
Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав *147* сумму перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день. <p>
СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено. <p>
Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА. <p>
О других способах помощи вы можете узнать по тел. фонда 773-50-50 или на сайте: www.ashanakbf.com<p>
Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям<p>
Номер: 29
Выпуск: 3490
Рубрика: общество
Автор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям