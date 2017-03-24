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Стихи
***
Ноша какая!
Тяжесть какая!
Что за подъем?
Спуск и подъем!
Может быть, молодость это шальная
Гуляет разбуженным в сердце огнем?
Взвалил ли кто на меня эту ношу?
Иль сам я спину подставил ей?
Я выдержу, выдержу,
Нет, я не брошу,
Покуда в доверии я у людей.
Яростно, яростно,
Кровь, по жилам
Ходи ходуном,
Ходи, хороводь!
И новые в сердце
Поднимутся силы,
Чтобы усталость
Во мне побороть.
Я целое море на плечи взвалил.
Опасаюсь его уронить.
Жажда в моем
Пересохшем горле.
Я пью! И снова мне хочется пить.
Перевод А. ЖАРИКОВА
***
Не тот я,
Каким ты меня узнал.
Как струны апхьарцы,
Сегодня поет мое сердце.
Какую ты песню
в шелесте струн ожидал?..
В какой глубине затерялась
мелодия песни?..
Крылатый и легкий, я в танце бы
вдруг онемел,
Припомнив о дымке,
о синей, как море, весне.
В суровые годы
Я звонко и радостно пел,
Ведь сильной рукою
Натянуты струны во мне.
Корень скалу пробивает
упорством своим,
Сквозь камни ручей
продирается к синему морю.
Над острыми скалами
свет синеватой звезды.
И слово родное, как эхо,
уносится в горы.
Врагами открытыми
не испугаешь меня.
Я знаю, что жесткой
и страшной бывает беда.
Крепко держу я сегодня
поводья коня,
И отличу, где вино,
а где скрыта вода.
Нет, я не тот,
каким ты меня узнал. Как струны апхьарцы,
Сегодня поет мое сердце!
Я в холод молчал,
Я в жажду молчал,
Но вот поднимаю большую,
Как зарево, песню!
Перевод А. ЖАРИКОВА
ЕРЦАХУ
И трусость презирающий орел
На высоту твою глядит
со страхом,
Ты так велик, что тень
громадных гор
Тебе всего по пояс, о Ерцаху!
Но помни, помни:
попадешь в беду
И снова силу обретешь едва ли,
Когда забудешь, что на высоту
Тебя другие горы поднимали.
Перевод В. САФОНОВА
Номер: 29
Выпуск: 3490
Рубрика: общество
Автор: Джума АХУБА