Стихи

***

Ноша какая!

Тяжесть какая!

Что за подъем?

Спуск и подъем!

Может быть, молодость это шальная

Гуляет разбуженным в сердце огнем?

Взвалил ли кто на меня эту ношу?

Иль сам я спину подставил ей?

Я выдержу, выдержу,

Нет, я не брошу,

Покуда в доверии я у людей.

Яростно, яростно,

Кровь, по жилам

Ходи ходуном,

Ходи, хороводь!

И новые в сердце

Поднимутся силы,

Чтобы усталость

Во мне побороть.

Я целое море на плечи взвалил.

Опасаюсь его уронить.

Жажда в моем

Пересохшем горле.

Я пью! И снова мне хочется пить.

Перевод А. ЖАРИКОВА

***

Не тот я,

Каким ты меня узнал.

Как струны апхьарцы,

Сегодня поет мое сердце.

Какую ты песню

в шелесте струн ожидал?..

В какой глубине затерялась

мелодия песни?..

Крылатый и легкий, я в танце бы

вдруг онемел,

Припомнив о дымке,

о синей, как море, весне.

В суровые годы

Я звонко и радостно пел,

Ведь сильной рукою

Натянуты струны во мне.

Корень скалу пробивает

упорством своим,

Сквозь камни ручей

продирается к синему морю.

Над острыми скалами

свет синеватой звезды.

И слово родное, как эхо,

уносится в горы.

Врагами открытыми

не испугаешь меня.

Я знаю, что жесткой

и страшной бывает беда.

Крепко держу я сегодня

поводья коня,

И отличу, где вино,

а где скрыта вода.

Нет, я не тот,

каким ты меня узнал. Как струны апхьарцы,

Сегодня поет мое сердце!

Я в холод молчал,

Я в жажду молчал,

Но вот поднимаю большую,

Как зарево, песню!

Перевод А. ЖАРИКОВА

ЕРЦАХУ

И трусость презирающий орел

На высоту твою глядит

со страхом,

Ты так велик, что тень

громадных гор

Тебе всего по пояс, о Ерцаху!

Но помни, помни:

попадешь в беду

И снова силу обретешь едва ли,

Когда забудешь, что на высоту

Тебя другие горы поднимали.

Перевод В. САФОНОВА

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: обществоАвтор: Джума АХУБА