ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕПУТАТЫ ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ СТРЕМИЛИСЬ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ…

Мнение эксперта

На площадке «Sputnik Абхазия» свой прогноз развития политической ситуации в республике после выборов в Народное Собрание – Парламент РА журналистам отечественных СМИ дал глава экспертного управления Администрации Президента РА Аслан Барциц.

Поблагодарив уходящий Парламент за работу, глава управления сказал, что по итогам первого тура выборов можно лишь предварительно предположить, что политические силы в Парламенте будут условно распределены по трем центрам. Окончательно картина сложится только после второго тура: кто с кем будет в коалиции, станет понятно позже, когда определяются все политические игроки.

Барциц заметил, что за тем, что вне стен законодательного органа страны после первого тура оказались некоторые опытные и ценные для законотворческого процесса политические фигуры, просматривается не одна или две, а «целый комплекс причин». С одной стороны, подготовка выборного процесса кандидатами из числа политических «тяжеловесов» была недостаточно продумана, с другой – представители молодого поколения проявили небывало высокую активность, организованность и сумели преподнести себя, а активисты штабов – своих кандидатов – в выгодном свете. На этом фоне сыграл и такой фактор, как «усталость» избирателей от примелькавшихся лиц: «Первый тур выборов прошел без эксцессов. Сегодня борьба обостряется. Сами кандидаты понимают, что такого рода правонарушения (имеется в виду поджог и обстрел машин кандидатов в депутаты) не могут положительно повлиять на рейтинг претендентов на депутатский мандат. Общество устало — людям нужна стабильность. Кто будет делать ставку на стабильность в программах и действиях, может рассчитывать на перспективы. Тот же, кто пытается раскачивать лодку для достижения своих политических амбиций и действовать неприемлемыми методами, в конечном итоге обречен на провал».

Позитивно отозвавшись о том, что среди кандидатов в Народное Собрание много молодых, А. Барциц заметил, что обществу важно оценивать претендентов на парламентские кресла с точки зрения их человеческой, политической и идеологической зрелости: «Я хочу видеть в них патриотов, верных идеям великого Владислава… Важно распознать истинные цели кандидатов. Важно, чтобы они честно и искренне стремились отстаивать интересы своих избирателей…».

А. Барциц подчеркнул, что у Абхазии, которая не может отставать от мира в освоении новейших технологий, тем не менее жив и должен поддерживаться такой важный инструмент чести, как Апсуара, и именно это должно помочь молодому человеку отличать желание зарабатывать честно от желания обрести капитал, не гнушаясь сомнительными способами. Это важно для любого жителя Абхазии и, несомненно, для кандидата в депутаты Народного Собрания – Парламента РА.

Говоря о наследии парламентариев уходящих, Аслан Барциц уверенно отметил их хладнокровие и стабилизирующую роль в «жаркие» моменты нашей недавней истории, что позволило стране избегнуть негативного сценария. А в ответ на вопрос моей коллеги А. Кучуберия, какие положительные и негативные моменты в работе уходящего Парламента ему лично запомнились, наш собеседник назвал непродуманным решение Парламента о поправке к Закону «О здравоохранении», в которой за благими намерениями сохранить жизнь нерожденного ребенка просматривается безответственность и полное игнорирование интересов самих женщин. Что же касается положительного опыта Народного Собрания – Парламента РА, то А. Барциц предпочел оставить эту часть вопроса без ответа… Будем считать, что положительного было больше, чем негативного.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА