РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

В поздравлении, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Невозможно не отметить Ваш личный вклад в становление и развитие абхазо-российских отношений, а также в процесс международного признания независимости нашей республики. Своими решениями Вы завоевали глубокое уважение и высокую признательность абхазского народа, а Ваша роль в поддержании мира в регионе в целом неоценима.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, уважаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА