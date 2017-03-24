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24.03.2017
Номер: 29
Выпуск: 3490
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
В поздравлении, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
Невозможно не отметить Ваш личный вклад в становление и развитие абхазо-российских отношений, а также в процесс международного признания независимости нашей республики. Своими решениями Вы завоевали глубокое уважение и высокую признательность абхазского народа, а Ваша роль в поддержании мира в регионе в целом неоценима.
Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, уважаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».
Номер: 29
Выпуск: 3490
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА