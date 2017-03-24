ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РА

От главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите самые сердечные поздравления с днем рождения.

Вы заслуженно пользуетесь высоким авторитетом и уважением как среди коллег, так и среди населения республики. Ваши профессионализм, энергия и целеустремленность способствуют решению насущных вопросов возглавляемого Вами региона. Пусть и в дальнейшем Ваши деловые качества, профессиональный опыт служат во благо Абхазии.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в ответственной государственной работе, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».

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От Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

В день Вашего рождения примите теплые поздравления, пожелания здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

Вам, опытному государственному деятелю, желаю успехов в работе на ответственном посту, поддержки народа Абхазии во всех Ваших начинаниях.

Пусть Ваш богатый опыт, верность родной стране, стремление обеспечить своим согражданам стабильное, благополучное будущее служат залогом достижения всех намеченных целей».

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Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «АРУАА» поздравляет Президента Республики Абхазия, ветерана, кавалера ордена Леона Хаджимба Рауля Джумковича с днём рождения.

Рауль Джумкович, желаем Вам здоровья, благополучия и успехов как в личной жизни, так и в решении государственных дел! Желаем успехов в осуществлении реформ и преобразований на благо всего многонационального народа Республики Абхазия!

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Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АБААШ» поздравляет своего боевого товарища, Президента Республики Абхазия, кавалера ордена Леона Хаджимба Рауля Джумковича с днём рождения.

Рауль Джумкович, желаем Вам здоровья, успехов, активной и плодотворной работы на занимаемой Вами высокой должности! Уверены в Вас и поддерживаем Вашу службу во благо всего многонационального народа Абхазии!

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА