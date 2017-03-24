ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Уважаемые соотечественники!

Наметившаяся в нашей стране политическая стабильность, стремление к общенациональному согласию – это результат немалых усилий всех слоев общества. По инициативе руководства Абхазии и при посредничестве депутатов Парламента было достигнуто Соглашение, способное ввести в конструктивное русло сотрудничество между властью и оппозицией. Мы с достоинством преодолели опасность прошлогоднего декабрьского противостояния, перед страной и народом появились новые шансы для урегулирования возникающих проблем путем диалога и разумных компромиссов. Однако, судя по складывающейся ситуации, подобное развитие событий не устраивает определенных людей, которые заинтересованы в нагнетании напряженности и дестабилизации обстановки любой ценой.

Имеют место в последние дни факты поджога и обстрела машин, попытки шантажа и угроз в отношении отдельных кандидатов в депутаты. Правоохранительными органами предпринимаются необходимые меры по расследованию противоправных действий, выявлению лиц, причастных к преступным деяниям.

Сторонниками отдельных кандидатов используются грязные технологии, оказывается давление на избирателей ради достижения поставленной цели. Они ничем не гнушаются, пускают в ход подкуп, ложь, дезинформацию против неугодных конкурентов.

Для них личные корыстные интересы и политические амбиции превыше основополагающих ценностей, во имя которых наш народ положил на алтарь Победы жизни своих сынов и дочерей.

Как глава государства обращаюсь ко всем гражданам Республики Абхазия не поддаваться на всевозможные авантюры и провокации, противостоять действиям тех, кто во имя собственных и групповых интересов готов ввергнуть страну в хаос и беспредел.

Руководство Абхазии сделает все необходимое, чтобы выборы в Парламент прошли спокойно, цивилизованно, с соблюдением Конституции, законодательства нашей республики, общепринятых демократических норм.

Уверен, что мы достойно преодолеем еще один ответственный этап строительства нашего суверенного государства!

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА