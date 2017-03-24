ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа ведением огня из штатного вооружения остановили наступление войск условного противника.

К полевым занятиям на полигоне «Нагвалоу» привлекались более 600 военнослужащих и до 100 единиц военной техники мотострелковых подразделений соединения, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, а также бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

В ходе проведения учебного оборонительного боя мотострелки выполнили нормативы по метанию боевых ручных гранат РГД-5 и упражнения контрольных стрельб из различного вооружения – орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого вооружения.

Ведение огня производилось по целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях до 1000 м. Всего было поражено около 1,5 тыс. различных мишеней и целей, израсходовано более 10 тыс. боеприпасов.

В начале текущей недели весь личный состав российской военной базы ЮВО в пункте постоянной дислокации в г.Гудауте был внезапно поднят по тревоге. После чего часть подразделений соединения на штатной технике совершила марш (120 км) на полигон для выполнения задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 30Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа